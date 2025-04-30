新北雙溪牡丹國小親子花藝活動 打造社區共學典範

新北市雙溪區的牡丹國小，以其豐富的藝文素養與友善校園文化，持續為在地家庭與新住民打造溫馨有愛的學習環境。今(30)日，學校特別舉行「親子花藝感恩活動」，邀請花藝師鄭彤彤老師親自授課，吸引近70位親子報名參加，溫馨氣氛洋溢全場，也為社區共學樹立良好的典範。

今日活動融入母親節節慶意義與各國花卉文化，帶領親子透過手作花束向母親表達感謝之情，也從中學習欣賞彼此的差異，推動多元文化的理解與尊重。活動中，孩子們專注創作、家長們眼神流露溫情，不僅是美學教育的展現，更是家庭情感連結的最佳實踐。

牡丹國小校長王志龍表示，牡丹國小非常注重家庭教育，持續辦理各項親職教育活動，為家庭創造「精心時刻」，幫助讓孩子與家長一起學習與成長，更能感受到學校不僅是學習的地方，更是心靈的港灣。

活動主辦人、學輔主任徐愛鈞也說，這次特別設計融合節慶、花藝與文化學習的課程，除了表達感恩，也希望透過多元文化交流，讓新住民家庭更有歸屬感，孩子也能從小建立文化自信與包容力。