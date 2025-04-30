趕路的雁AGP反毒電影院 巡迴新北三芝國中

全人關懷協會社團法人中華趕路的雁開啟AGP-3D防制兒少藥物濫用反毒電影計畫，近來在市議員鄭宇恩的邀請下來到三芝區的三芝國中大禮堂，播放反毒影片，在影片開播之前，還有淡水分局的員警也來到現場進行遠離電子菸的宣導，透過這場活動，帶給三芝國中的兒少滿滿的反毒、反菸的觀念。

市議員鄭宇恩表示，透過這場具有反毒影片與反菸宣導的活動，期待學生能夠有所收穫，進而達到提早防治毒害與菸害的目的，也可以不用受到好奇心驅使與同儕壓力而選擇錯誤。

三芝國中校長黃中良說，透過這場活動，讓學生在現階段展現自我獨特性的同時，對於這些新興毒品與外界的誘惑甚至是詐騙，都能夠有更深入的了解，去堅定的拒絕與想辦法因應。

反毒影片不只是以3D的形式呈現，更加在影片開始之前以遙控器互動的方式，讓學生慢慢進入影片的情境，而影片以模擬情境與兒少對話，使兒少認識藥物、毒品、吸入劑、電子菸等，藉此獲得藥物濫用的知識，進而降低未來毒品犯罪的可能。