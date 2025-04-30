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北市教室斥數千萬大改造 學生：更想上課了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市萬福國小的新世代「wonderful好時光教室」，前身是美術教室，改造後的空間深受師生喜愛。記者林佳彣／攝影
北市萬福國小的新世代「wonderful好時光教室」，前身是美術教室，改造後的空間深受師生喜愛。記者林佳彣／攝影

北市教育局「新世代學習空間建置計畫」邁入第3年，已有49間國小與國高中打造，隨著愈來愈多學校表達意願，今年共有77校申請，經審核將核定各17校，屆時會有83校都設置。教育局長湯志民說，目標希望每校各有1間，仍視各校狀況。

教育局2023年推出「新世代學習空間建置計畫」，補助學校最高210萬元含30萬元資訊設備費，去年已補助萬福國小等8間國小、17所國高中學校共3840萬餘元；2024年至2026年將投注1.2億元，加速高國中小學校打造嶄新的學習環境。

湯志民今天至萬福國小，開箱甫落成的新世代「wonderful好時光教室」。校長林明助說，萬福國小為實施雙語課程學校之一，該教室前身為美術教室，改造後的空間深受師生喜愛，大幅提升專科教室使用效率，目前已提供雙語、音樂、視覺藝術及社會等課程使用，課後更提供教師備課及樂齡教室多元運用。

萬福國小英語情境中心主任熊名瑤今與外師Mr.Ghanniy在好時光教室進行雙語動物保育課程。Mr.Ghanniy分享，該教室猶如他在英國的空間，對於備課也是一大挑戰，他會思考如何運用桌子、地板等空間來規畫課程，讓學生不受拘束的自由學習。

6年級學生葉安洵認為，在好時光教室上課很有趣，空間比起一般教室更自在、不擁擠，且每個小組都會有獨立螢幕，分組討論還能認識更多同學，腦力激盪好點子，互補缺點。學生李品慧則說，會比普通教室會更想要上英文課。

湯志民說，「新世代學習空間建置計畫」的推動重點涵蓋多個面向，核心在於將過去以教師講授為主的「課程導向學習中心」，轉型為更著重學生主體性的「學生自主學習中心」；政策推動置今年起，逐步擴大補助學校間數，加速普及新世代教室建置。

國小部分已有32校申請，教育局將再補助17校，經費3570萬餘元，國高中則有45校申請，同樣將核定補助17校，目前審核中。湯志民說，推動目標希望每校各有1間，仍視各校教室空間使用狀況及實際需求，只要學校有意願想做，教育局都會盡量支持。

北市萬福國小英語情境中心主任熊名瑤今與外師在「好時光教室」進行雙語動物保育課程。記者林佳彣／攝影
北市萬福國小英語情境中心主任熊名瑤今與外師在「好時光教室」進行雙語動物保育課程。記者林佳彣／攝影
北市教育局「新世代學習空間建置計畫」邁入第3年，年底前將會有83間國小與國高中打造新教室。記者林佳彣／攝影
北市教育局「新世代學習空間建置計畫」邁入第3年，年底前將會有83間國小與國高中打造新教室。記者林佳彣／攝影

教室 教育局 湯志民

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