北市擴大建置新世代學習空間 培養學生團隊合作

北市擴大推動「新世代學習空間建置計畫」，教育局長湯志民今天參訪萬福國小雙語教學實況，宣布114年國高中、國小各補助17所建置。學生說，更想上課，且可培養團隊合作文化。

重視導入國外已推行多年的「新世代學習空間建置計畫」執行實況，湯志民今天前往萬福國小開箱剛落成的新世代「wonderful好時光教室」，了解上課實況。他強調，當今社會運作都需要團隊合作，期望透過此計畫推動分組討論上課方式，可從小養成團隊合作文化。

他並說，114年國小部分，有32所提出申請，已核定17所，補助經費約新台幣3570萬餘元；114年國中、高中有45所提出補助申請，預計核定17所，正在審核階段，又從113年到115年預計投注1億2000萬元補助建置。

台北市教育局補充，112年至114年新世代學習教室已完成建置數量為國小32所、國高中51所，包含114年預計跟已核定數量。

萬福國小校長林明助說明，以美術教室改造後的空間，搭配視訊科技設備、柔和的光線，可讓學生在老師引導下分組討論學習，師生都很喜愛，已作為雙語、音樂、視覺藝術及社會等課程使用。

今天的雙語教學課上，有2名老師搭配進行，引導學生透過視訊影像內容引導分組討論，團隊合作用英文回答各地國家公園裡可見到什麼樣的在地野生動物。同一組的學生並會互相協助，完成正確回答。

由於課堂幾乎只用英文教學。下課後，有2名學生接受媒體聯訪時，被問及負擔會否太重。2人都說，自己還有補習，聽得懂，而且老師也用英文解說，所以不會有問題。

其中的男學生並說，他發現原本自己討厭的同學在同一組，討論時會提出點子，彌補彼此的不足，因此發現原來彼此可以合得來，從中體會到沒有人是完美的，團隊合作可讓全組更加完善。

萬福國小英語情境中心主任熊名瑤說，木質地板、燈光等設備營造的情境，也讓老師更想好好教學。外籍老師Ghanniy分享，這樣的上課方式，歐洲已執行多年，現在導入台灣，有助於讓老師接受挑戰，規劃讓學生更想上課的課程教學。