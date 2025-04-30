小學生被要求背白色恐怖受刑內容 高市府將調查

國民黨高市議員許采蓁今天表示，接獲陳情得知高市某國小教師竟要求小五學生背誦白色恐怖受害者受刑內容，質疑此舉是散播仇恨教育。教育局長吳立森表示，會立即調查。

許采蓁今天在議會質詢時拿出家長陳情內容，表示家長看到學生為了考試背誦的教材，竟然是白色恐怖受害者受刑內容，包括誰被毆打、誰被打到下體受傷、誰被剝奪睡眠，且還要考試。

另外還有一份教材的「連連看」，列出白色恐怖、美麗島事件受難者林義雄、陳文成、鄭南榕、作家江南、雷震、施明德等人的遭遇，包括鄭南榕自焚、江南遭暗殺及林宅血案等。

許采蓁批評，這些教材不只在年齡上非常不適當，對於歷史教育更只有散播恐懼，毫無幫助，「不用這種內容就不能教白色恐怖，還是老師意識形態太強」？

她透露，陳情人也是退休老師，看到這份教材時只有震驚，認為根本就是散播仇恨教育；死背受刑內容，除了影響學生身心外，只是散播仇恨與恐懼，明顯是不適當教材。

對此，吳立森答詢表示，教材須基於歷史事實，且符合行政中立，並應考量學生的年齡、心智成熟程度來進行編撰，針對此案，會立即展開調查。

教育局隨後發布新聞稿表示，目前已初步掌握個案情形，並將進一步釐清相關事實。經初步了解，此行為是個別教師的教學行為，非此校整體教學立場；將與該個案、學校及教師溝通，並適時提供必要的專業輔導，確保教育中立與專業要求。

教育局重申，依據「教育基本法」規定，教育應本於中立原則，且各級學校在進行教學設計與教材選用時，應確實落實中立性原則，並確保內容具適齡性與專業性，尊重學生的多元理解與感受。