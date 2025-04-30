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竹苗唯一資優舞蹈班 竹北高中與法國藝術學院簽署MOU

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北高中為竹苗地區唯一的高中藝才資優舞蹈班，今天與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄。圖／竹北高中提供
新竹縣竹北高中為竹苗地區唯一的高中藝才資優舞蹈班，今天與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄。圖／竹北高中提供

新竹縣竹北高中為竹苗地區唯一的高中藝才資優舞蹈班，今天與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄，透過教育與文化的連結，培育具有國際競爭力的藝術人才，並激盪出新世代表演藝術教育的創新火花。

竹北高中指出，舞蹈班自1994年設立以來，提供學生完善的舞蹈專業訓練與展演空間，並致力於多元文化的舞蹈教育。校內設有3間專業舞蹈教室與一座實驗劇場，讓學生能扎實學習舞技，同時拓展全球視野，掌握當代舞蹈脈動。

竹北高中表示，法國巴黎音樂與創新表演藝術學院位於歐洲藝術重鎮，該校結合AI人工智慧、虛實整合及多媒體創作三大科技藝術特色，致力於發展跨界融合的創新藝術課程。這次簽署合作備忘錄，標誌著兩校在舞蹈與科技藝術跨域交流、師生互訪、課程協作與國際展演等多層面的深度合作。

竹北高中校長陳瑞榮表示，非常榮幸能與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院合作，這不僅是一項教育層面的連結，更是文化與創意的交流。期待透過這樣的國際合作，啟發學生對舞蹈與未來科技結合的更多想像與創造力。

法國巴黎音樂與創新表演藝術學院副校長吳育懷表示，竹北高中舞蹈班展現了令人印象深刻的教學品質與藝術潛力，非常期待與這樣具有活力與創新精神的夥伴合作，並共同開發結合舞蹈、科技與創意的新型態課程，讓學生在全球舞台上發光發熱。

新竹縣竹北高中為竹苗地區唯一的高中藝才資優舞蹈班，今天與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄。圖／竹北高中提供
新竹縣竹北高中為竹苗地區唯一的高中藝才資優舞蹈班，今天與法國巴黎音樂與創新表演藝術學院簽署合作備忘錄。圖／竹北高中提供

竹北高中 音樂

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