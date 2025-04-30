盼了44年 斥資1.25億打造的彰化和群國中活動中心落成

彰化縣和美鎮和群國中盼了44年，經縣府斥資1.25億元，總算盼到學生活動中心落成，縣長王惠美主持啟用儀式時表示，活動中心功能齊全，除提供學校師生課程、活動與集會外，也開放社區民眾多元利用，實踐「場域共享」、「資源共融」的理念。

王惠美說，和群國中活動中心建築設計簡約大方，外觀融入周邊農田景致，與在地環境共構共融，展現地方特色與建築美學；一樓採挑高設計，規畫有室內籃球場、羽球場、排球場、觀賽區及多功能集會空間，設施齊全。

縣議員林宗翰代表致詞表示，他是和群國中第2屆校友，看到母校和群國中興建活動中心，雖然經費龐大，但從建築主體及軟硬體都是縣府全部斥資用心打造規劃，縣議會也全力支持預算，可說是府會共同合作的成果典範。

和美鎮長林庚壬說，美輪美奐的和群國中學生活動中心，終於落成啟用。近年縣府投入許多經費在地方，包括2座長照中心、忠全公園即將動工的運動場，還有和美運動館今年也即將落成啟用，明年和美大橋也將通車，看到和美持續發展進步，真的非常開心。