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拜拜不問地基主？台中多校活動中心開工 動土典禮摻一起

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議員李中指出，祭祀是重要文化，不宜等閒視之，尤其動土典禮要向土地公祈求施工安全，5校聯合舉辦，其他4校的地基主難道會跟你走？記者陳敬丰／攝影
台中市議員李中指出，祭祀是重要文化，不宜等閒視之，尤其動土典禮要向土地公祈求施工安全，5校聯合舉辦，其他4校的地基主難道會跟你走？記者陳敬丰／攝影

台中市烏日區多間國中小將興建活動中心，開工前市府舉辦動土典禮祈福，卻將多校的活動中心動土典禮聯合舉辦，議員質疑「今天只選1個地方拜拜，難道其他學校的地基主會跟你走？」教育局表示，聯合動土典禮希望集結力量祈福，辦學是在做善事，應該會得到保佑。

台中市烏日區的光德國中、烏日國中、九德國小、旭光國小，以及南區的樹德國小將興建活動中心，市府5月2日上午將在烏日國中舉辦5校活動中心聯合動土典禮，並未規畫在烏日國中以外的其他4校舉辦動土典禮。

國民黨籍議員李中表示，左傳有云，「國之大事，在祀與戎」，意為「國家的大事是祭祀與戰爭」；祭祀是我國文化重要的傳承，教育局今天卻把多校動土典禮拉在一起辦，難道不知道動土典禮要祭拜土地公、必須選對地方？今天選了1處學校，其他4校的地基主會自動跨區？

教育局長蔣偉民表示，舉辦聯合動土典禮是希望集結大家的力量共同祈福，完工典禮就會由各校自行舉辦；辦學是好事，做善事應該會得到保佑，以後會注意相關問題。

李中質疑，既然知道完工典禮要分開，為何動土典禮要一起辦？動土典禮是為了祈求施工安全，比完工典禮更重要，難道都沒有人和教育局說？蔣偉民回應，確實有人提出。李中為之氣結，表示動土典禮與祭祀是傳承千年的文化，希望教育局以後更加用心，不要再做出這種沒文化的事情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台中烏日區4校與南區1校將興建活動中心，市府在烏日國中舉辦聯合動土典禮，未歸畫在其他4校分別舉辦。記者陳敬丰／翻攝
台中烏日區4校與南區1校將興建活動中心，市府在烏日國中舉辦聯合動土典禮，未歸畫在其他4校分別舉辦。記者陳敬丰／翻攝

台中市 德國 教育局

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