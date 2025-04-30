台東再傳不當體罰學生 議員籲請教育處不容包庇與打壓

台東縣議員楊清順及林參天近日分別接獲家長陳情，指控某國中足球隊教練長期對學生不當管教及體罰，就診腦震盪後症候群，導致學生日漸產生懼怕，甚至拒絕返校接受集宿訓練。校方表示，該教練目前已經停止教練工作，接受調查。

學校指出，已於第一時間啟動調查程序，並依據教師法及相關規定，安排教練暫停所有指導職務，在調查期間不得參與任何訓練、教學或管理事務，同時學校成初步調查報請主管機關，相關事證將依法處理，如有違法依法究責。另安排輔導機制，主動關懷學生心理狀態與支持需求。

受害學生家長表示，2個孩子熱愛運動，因此才送去該國中接受進一步訓練與集宿生活管理，但沒想到這學期察覺到其中一個小孩在返家後常常不發一語，心情悶悶不樂，經再三開導才知道遭教練不當言語霸凌，近期孩子還不明原因腦震盪，懷疑教練有不當之處。

家長直言，讓小孩選擇去踢足球是希望他可以有體力釋放的管道，也能培養對運動的喜好，難道就因為這樣就要被楊姓教練過度訓練？原本還有更多的家長要一起站出來揭露教練不當體罰學生的行徑，因聽聞其親友也在該校任教練，深怕有後續的報復性行為而暫時作罷。

更讓受害學童家長感到不滿的地方，原本以為教練有悔過之心，只要不要繼續擔任原職就可以接受道歉；然而，教練行徑囂張跋扈，已經停止教練工作接受調查，卻可以大剌剌地進出該校，且傳出回到足球隊對小朋友精神訓話。

楊清順表示，近期縣內的校園對於學生的體罰（不當管教）猶如炸彈般的連環引爆，是否還有隱藏性的個案，沒有被揭露呢？教育處應該思索如何改善通報機制及建立更暢通的輔導。讓這些孩子們能夠及時反映，校方及縣府部門更要積極盡速處理，遠離體罰威脅。

林參天則強調，不是要讓家長與教練或家長與校方產生對立，而是要找出問題，突顯學校的管理疏失，杜絕類案再發生。據瞭解，5月中將要有調查報告，呼籲疑似犯罪者不能有僥倖心態，更不容許校方及教育處有寬貸、包庇或打壓吹哨者情事。