高雄某國小老師遭爆要學生背誦白色恐怖受難者「遭刑求遭遇」 引不滿
政治意識形態入侵校園情形嚴重，議員踢爆，高雄某國小五年級老師使用不適當教材，一名社會課老師補充教材充斥白色恐怖受難者及戒嚴時代黨外異議人士遭遇的對待，內容暴力、血腥，除要求小學生背誦還要隨堂考，質問「這是給小學生適當的教材嗎？」；教育局表示，將調查是否違反行政及教學中立。
高雄市議會今天教育部門業務質詢，議員許采蓁接獲退休老師的家長陳情，小孩學校社會課老師補充教材的「連連看」列出白色恐怖、美麗島事件受難者林義雄、陳文成、鄭南榕、作家江南、雷震、施明德，內容闡述鄭南榕自焚、江南遭暗殺及林宅血案等。
另份教材提及多名黨外人士遭遇酷刑對待，包括戴腳鐐、吃鹽飯、打耳光、香煙薰眼、毆打下體、剝奪睡眠等，內容描述充滿暴力血腥，小學生除被要求背誦每個受害者遭遇，還要在課堂考試，質疑「不用這種內容就不能教白色恐怖，還是老師意識形態太強？」
許采蓁指出，背誦受難者遭遇刑求的細節，無法真正了解歷史脈絡和時空背景，反增加仇恨及暴力，她認為這份補充教材恐已違反聯合國兒童權利公約、國民教育法、教育基本法等法規。
許采蓁強調，白色恐怖不是不能被討論的歷史，但用散播恐懼的教學方式並不適當，要求教育局查明老師使用不當教材的事實，予以相關處置，並提醒各級學校教學維持中立，公民教育課程內容也應強調思辨及廣納所有觀點。
教育局長吳立森答詢，教材及編纂必須基於歷史事實，且符合行政中立，考量學生適齡、心智成熟程度為基準撰寫，讓學生充分理解歷史時空環境下，台灣爭取民主與政治改革過程，針對此案將會立即展開行政調查。
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