網路互嗆約真人PK！台中海線2國中生球場開打 校方急處置

海線某國中2名男同學，因網路互嗆不爽，相約放學談判，昨天疑在校外談判，一言不合就開打，打架畫面被po上網後，校方今早已召開緊急會議，邀請雙方家長及警方等到場，家長彼此認識，決定互不提告，交由校方處理。

校方表示，這兩名3年級學生學校將召開獎懲會議討論對學生的處分，並針對2名學生展開輔導及法律教育。

台中市海線一所國中昨天發生學生打架，影片被po上「黑色豪門企業」，校方指出，這兩名3年級學生，因之前在網路互嗆，昨相約放學後在清水某宮廟談判，結果一言不合2人就打起來。

校方今天上午已召開緊急會議，邀請雙方家長及警方等到場，由於2名家長彼此認識，覺得學生一時衝動，互不提告，交由學校處理。

台中市教育局表示，校方當天晚間向教育局進行校安通報，教育局隨即督導學校盡速釐清案情，加強當事人及其家長的聯繫溝通，並提供學生心理諮商輔導資源，後續依事件情節內容予以相關人員適當處置。

另由於影片涉及個人隱私損及權益，家長已請學校向相關單位反映申請下架，並要求後續在校內加強對學生的法治教育。