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中央遲未核定竹縣五大高中 林思銘籲加速流程早日啟動

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
立委林思銘指出，行政院應盡速核定新竹縣35億元的補助經費，以滿足學子就學需求。圖／林思銘團隊提供
立委林思銘指出，行政院應盡速核定新竹縣35億元的補助經費，以滿足學子就學需求。圖／林思銘團隊提供

新竹縣人口持續快速成長，面對即將到來的高中招生高峰，縣府提出「高中五大方案」至行政院，以提升高中教育量能。不過，截至昨天為止，中央尚未核定相關項目，對此，立委林思銘指出，行政院應盡速核定新竹縣35億元的補助經費，以滿足學子就學需求。

根據國教署統計資料顯示，民國116年將比112年增加1677位員額需求，地方也期盼能增加高中量能。對此，新竹縣府日前提出「高中五大方案」至行政院，規畫增設與改制校園，以提升整體高中教育量能。

針對高中的經費，中央尚未核定新竹縣府高中建設經費，新設實驗高中、文興高中校舍變更設計原本預計3月上網發包，然因一直沒有中央核定函，新竹縣府延後上網發包期程，不過按照高中招收預定日期來看，最慢5月得發包。對此，縣府仍持續與中央溝通，為讓期程順利，縣府預訂下周公告發包。

林思銘昨天在立法院總質詢中，向行政院長卓榮泰提出質疑，他強調，此政策是前行政院副院長鄭文燦曾答應，全力協助地方政府完成教育量能的提升，對此卓榮泰回應，會延續過去對的政策方向，考慮下一代教育的完整性，行政院將責成教育部盡速完成詳細規畫報告。

林思銘指出，竹縣提出的五大方案包括：新設縣立實驗高中、六家高中與湖口高中的增班擴校、文興國中與自強國中改制為完全中學。其中，湖口高中將增設電機與電子群及設計群科，自強國中則預計轉型為技術型高中，設置電機與電子群及化工群，以有效增加公立高職的供給量，提供學生多元且適性的升學與就業選擇。

他認為，竹縣的孩子不該因為資源短缺而失去競爭機會，這35億元對新竹縣的教育發展至關重要，行政院不能再拖延。 呼籲行政院加速行政流程，盡快核定相關預算，讓五大方案能夠儘早啟動，為新竹學子打造更完善的教育環境。

新竹 林思銘 行政院

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