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桃園宋屋國小接待北市學伴 讓城市孩子攀樹又炕窯

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市平鎮區宋屋國小的校門響起連串鞭炮聲，原來是校長桂景星（中立者）為歡迎台北市「玩伴學校」國立政治大學附設實驗國民小學校長陳金粧，帶著畢業班30名師生到訪。圖／宋屋國小提供
桃園市平鎮區宋屋國小的校門響起連串鞭炮聲，原來是校長桂景星（中立者）為歡迎台北市「玩伴學校」國立政治大學附設實驗國民小學校長陳金粧，帶著畢業班30名師生到訪。圖／宋屋國小提供

落實教育部優質戶外教育計畫，桃園市宋屋國小昨迎來台北市的「玩伴學校」國立政治大學附設實驗國民小學，讓來自首都30名師生藉由攀樹、動手生火烤地瓜等環教課程與食農教育，體驗都市小學無法進行的幸福課程，宋屋的師生也將於明天回訪。

「劈哩啪啦」宋屋國小的校門口響起連串熱鬧爆竹聲響，原來是校長桂景星點燃喜慶的炮竹歡迎政大實小校長陳金粧帶著師生到訪，兩校六年級學生在校門穿堂「相見歡」，開啟豐富多元的交流活動。以宋屋學生「一對一」友伴結對方式，帶領新夥伴進行校園導覽與生存遊戲，並進行校園解說活動，從認識空間到增進默契，笑聲不斷。

接著在攀樹的重頭戲之前，先進行「環境教育與養愛護樹」課程，讓攀樹不僅僅是遊戲，而是觀察樹木生長與健康好壞狀況的「校園攀樹」，必須靠著手拉、腳蹬等技巧，讓自己朝樹梢而去，並在大樹枝葉間體驗從未有過的高度，降落之後，宋屋教務主任徐明麟帶領著師生進行「謝樹禮肥儀式」，讓來自城市的孩子們在遊戲中感受大自然的力量，體會與土地共生的感動。

宋屋國小今年參加桃園市首屆午餐在地食材健康吃「校園米其林美食爭霸賽」中，奪得「米其林金質獎」殊榮，正午時分，來訪師生飢腸轆轆，不過餐廳已排定「校園米其林爭霸賽，南崁國小銅牌菜單」的午餐，同樣展現桃園在地食材與營養午餐的用心，兩校孩子們邊用餐邊書寫專屬校園明信片，記錄彼此初見的難忘時光。

雖然才剛吃完米其林銅牌午餐，30名政大實小師生午後又一起進行「食農教育與炊事體驗」，動手撿柴升火煮蛋、煮玉米、烤地瓜，讓炊事不只是學習料理，更是實踐自給自足的生活智慧，每位政大實小學生都獲頒「一日宋屋學生」體驗證書，劃下美好又圓滿的句點。

兩校校長也相約5月1日宋屋國小將回訪政大實小，屆時兩校畢業生將進行校際體育PK友誼賽，讓戶外教育「玩伴學校」的豐厚情誼與精神延續、深化，攜手走出一條跨縣市共學、共好的人際新路。

完成攀樹體驗後，宋屋、政大實小２位校長桂景星（左）、陳金粧（右）以鐵鍬在攀爬的茄苳樹下的棲息地挖洞並施肥，謝謝百年茄苳公公讓孩子們學習並體驗攀樹的知識與樂趣。記者陳恩惠／攝影
完成攀樹體驗後，宋屋、政大實小２位校長桂景星（左）、陳金粧（右）以鐵鍬在攀爬的茄苳樹下的棲息地挖洞並施肥，謝謝百年茄苳公公讓孩子們學習並體驗攀樹的知識與樂趣。記者陳恩惠／攝影
來自台北市都市的孩子，第一次攀樹個個相當興奮且好奇，也獲得樹木的生長與健康的基本知識。記者陳恩惠／攝影
來自台北市都市的孩子，第一次攀樹個個相當興奮且好奇，也獲得樹木的生長與健康的基本知識。記者陳恩惠／攝影
雖然來訪的北市學伴才剛吃過校園米其林銅牌的午餐，仍興趣滿滿地學習如何生火、烤地瓜、煮玉米進行炊事體驗；宋屋的師生也將於明天回訪政大實小。圖／宋屋國小提供
雖然來訪的北市學伴才剛吃過校園米其林銅牌的午餐，仍興趣滿滿地學習如何生火、烤地瓜、煮玉米進行炊事體驗；宋屋的師生也將於明天回訪政大實小。圖／宋屋國小提供
政大實小校長陳金粧（右）經「攀樹師」黃瀅瀅解說協助，「以身作則」也進行體驗攀樹的樂趣。圖／宋屋國小提供
政大實小校長陳金粧（右）經「攀樹師」黃瀅瀅解說協助，「以身作則」也進行體驗攀樹的樂趣。圖／宋屋國小提供
在進行校園導覽與解說及生存遊戲後，在重頭戲「校園攀樹」進行前，得先讓孩子們了解「環境教育、養愛護樹」的課程，才能進行攀樹與謝樹禮肥的體驗。圖／宋屋國小提供
在進行校園導覽與解說及生存遊戲後，在重頭戲「校園攀樹」進行前，得先讓孩子們了解「環境教育、養愛護樹」的課程，才能進行攀樹與謝樹禮肥的體驗。圖／宋屋國小提供
宋屋國小與政大實小雙方相見歡，在校門前的穿堂合影。圖／宋屋國小提供
宋屋國小與政大實小雙方相見歡，在校門前的穿堂合影。圖／宋屋國小提供
桃園市平鎮區宋屋國小的校門響起連串鞭炮聲，歡迎台北市「玩伴學校」國立政治大學附設實驗國民小學，由校長陳金粧帶著畢業班的30名師生到訪。圖／宋屋國小提供
桃園市平鎮區宋屋國小的校門響起連串鞭炮聲，歡迎台北市「玩伴學校」國立政治大學附設實驗國民小學，由校長陳金粧帶著畢業班的30名師生到訪。圖／宋屋國小提供

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