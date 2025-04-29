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南市學校全國賽拿雙冠 創意戲劇、午餐大賽沒得比

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市後壁國中懸絲偶社團參加全國學生創意戲劇比賽拿特優，今天下午向市長黃偉哲獻獎。圖／南市體育局提供
台南市後壁國中懸絲偶社團參加全國學生創意戲劇比賽拿特優，今天下午向市長黃偉哲獻獎。圖／南市體育局提供

台南市後壁國中懸絲偶社團參加全國學生創意戲劇比賽拿特優，公誠國小參加台灣學校午餐大賽也拿冠軍，兩校今天下午向市長黃偉哲獻獎。市長鼓勵得獎師生，肯定他們的努力與付出，期勉繼續用藝術展現軟實力，以及為學生午餐品質及食品衛生安全把關。

後壁國中懸絲偶社團日前代表台南市參加全國學生創意戲劇比賽，以創意作品「白雪歷險記」重新詮釋經典童話，榮獲現代偶戲項目國中組特優，寫下連續7年榮獲全國賽特優的紀錄。

市長黃偉哲說，後壁國中長年發展懸絲偶社團，除了提供學生多元展能機會，更薪傳傳統文化；另體育方面，今年全中運也榮獲軟式網球3金2銀1銅及2個第4名佳績。市府將持續支持各級學校發展特色教育，鼓勵學生多元學習，發掘自我潛能，讓孩子們的夢想在舞台上發光發熱，為南市帶來更多驕傲與感動。

後壁國中校長高儷玲表示，懸絲偶社團成立16年，平日透過社團課程由專業師資包綉月指導，學生經過不斷練習、修正，以及幕前幕後工作合作無間，從中學生不僅學習偶戲，也學會問題解決、團隊合作能力，獲獎更是團隊凝聚力的最佳展現。

公誠國小營養師沈宜靜與校廚陳金蓮，日前也參加台灣學校午餐大賽，拿下冠軍。教育局長鄭新輝說，南市團隊參加學校午餐大賽屢獲佳績，2023年將軍國中勇奪國際評審獎等4大獎，2024年由佳里國中榮獲競賽組第2名及全家便利商店商品化獎，今年公誠國小勇奪全國冠軍。

教育局指出，南市重視飲食教育從學校營養午餐出發，希望學生從好好吃飯開始，透過跨領域課程，實踐飲食教育理念，讓學童從小扎根「識食、愛食、惜食」的觀念，實踐飲食教育理念，並健康長大。

台南市公誠國小營養師沈宜靜與校廚陳金蓮，參加台灣學校午餐大賽，拿下冠軍，今天獻獎給市長黃偉哲。圖／南市體育局提供
台南市公誠國小營養師沈宜靜與校廚陳金蓮，參加台灣學校午餐大賽，拿下冠軍，今天獻獎給市長黃偉哲。圖／南市體育局提供

學校午餐

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