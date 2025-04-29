南市30國小學童走讀派出所 穿上防彈背心打破警察刻板印象
台南市北區大光國小配合區公所配合「社區踏查」活動，30位學童今天走進轄區第五警分局實踐派出所，藉由此次走讀機會認識派出所位置及警察職業，聆聽員警說明防彈背心、警車設計，並讓學童實際體驗穿上警用裝備，打破對警察的刻板印象。
警方今天安排「防彈背心體驗活動」，讓學童實際穿上，同時也提醒上下學一定要走人行道，看見車子時要停、看、聽，不要邊走路邊滑手機或玩耍，以簡單口訣「停、看、聽」、「馬路如虎口、小心不入口」，了解馬路危險性且要時刻小心。
員警也以簡單易懂的方式與小物來講說毒品的種類與危害，提高學童對於交通安全的警覺性，反毒重要性，學會辨識危險環境及灌輸自我安全防護意識。
分局長洪宏榮表示，讓學童認識派出所的位置，可以增加孩子的「安全感」，在陌生或危險的狀況下，知道去哪裡尋求幫助；還有為建立正向的「警察形象」，讓孩子不會再害怕警察，而是把警察當作「可以幫助自己的人」。
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