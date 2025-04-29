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以「再見」為題...花蓮靜浦國小偶戲訴說部落長輩離世 獲全國特優

中央社／ 台北29日電

花蓮縣靜浦國小以「再見」為題，結合偶戲與原住民族意象，訴說部落長輩離世之情，獲得113學年度全國學生創意戲劇比賽現代偶戲類特優。

教育部今天發布新聞稿指出，113學年度全國學生創意戲劇比賽於本月11日到27日在基隆市展開，共有166個中小學隊伍、超過3000名學生同台競藝，分成「現代偶戲類」、「傳統偶戲類」及「舞台劇類」3大類別。

今年獲得特優的團隊，不少都將原住民族意象融入戲劇之中。例如花蓮縣靜浦國小以「再見」為題，透過孩子的視角訴說部落長輩離世的情感歷程。評審肯定團隊結合原住民族圖騰與時空轉換，傳達出深刻且直擊人心的親情。

花蓮縣化仁國中首次參賽，以「新艷火春泥」奪得特優。團隊融合部落口傳歷史元素與現代觀點，展現對原民文化的創意詮釋與傳承熱情。

桃園市永平工商的特優作品「河・祭」融合原住民族歌唱、祭儀舞蹈與自然精神，訴說部落間在資源共享與衝突中的相互理解、包容與守護。學生透過肢體與聲音演繹，展現部落凝聚力和對大自然的敬畏，獲得評審高度肯定。

雲林縣重光國小成軍12年來，首次在全國賽中拿下特優。對於他們來說，皮影戲不只是為了比賽，也是全校實驗課程的重要一環。學生從操偶、說白、走位到分工合作等，每一堂課都是文化傳承的實踐，也是美感與團隊合作素養的養成。

教育部表示，相關作品影片將上傳到國立台灣藝術教育館「藝拍即合」等網站，歡迎民眾一同欣賞學子展現的生命力、想像力和創意視野。

原住民族 團隊

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