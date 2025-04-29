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新北汐止國小窗戶關不緊噪音影響上課 更新氣密窗

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國小教室更新為氣密窗，讓學生在更舒適安靜的環境中學習。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國小教室更新為氣密窗，讓學生在更舒適安靜的環境中學習。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的汐止國小是百年老校，有些設施時間一久，難免損壞，其中有幾間教室的窗戶已經老舊，無法緊閉，不僅夏天冷氣外洩、造成能源浪費，外部噪音也干擾教學品質，所以新北市議員張錦豪以建議款協助改善，將7間教室都更新改為氣密窗，提供學生更舒適的學習環境。

新北市議員張錦豪提到，汐止國小有部分教室窗戶比較老舊，無法緊密，外頭噪音會傳進教室，還有就是使用冷氣空調時，窗戶也關不緊，所以這次也用了60多萬的建議款協助學校，總共7間教室窗戶更新為氣密窗，除了五樓的教室，還有自然教室跟電腦教室都一起改善，氣密窗除了能有效隔絕外界噪音，也大幅提升冷氣效率，讓學生在更舒適安靜的環境中學習。

汐止國小校長王俊杰表示，這次也非常感謝張錦豪議員對於7間教室窗戶的改善，讓老師在上課的時候不會受到外面噪音的影響，也讓學生在上課的時候，有一個比較好的學習品質，同時在教室需要開冷氣時，也能夠有一個氣密的空間，讓冷氣發揮最好的效果。

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