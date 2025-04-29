新北淡江中學發展AI課程 智慧學習向下扎根
教育部自2020年起AI課程納入基礎教育，推動從國小、國中到高中的AI教育，透過跨部會整合及推動「台灣AI行動計畫」，新北市淡水區私立淡江高級中學，今年也將AI與機器人課程納入國、高中及小學的學習當中，除了過去所舉辦的AI人工智慧營夏令營外，更要加入學生的正式課程當中。
私立淡江高級中學校長周國生表示，人工智慧AI時代來襲，將為世界帶來顛覆性變革。因應這樣的巨大科技浪潮，今年開始，從小學部讓學生從課外學習開始接觸AI課程，而國、高中就會納入正式課程，讓學生可以提早搭上世界趨勢，並且發展更有創意的學習環境。
校長表示，未來在AI與機器人課程的建置之下，從原本學校最擅長注重的人文藝術、品德與歷史文化領域當中，加上醫學、科學及數理強化之後，更將學生學習更多元化，期盼為台灣打造全球AI人才，讓學生對於科技發展大浪潮有初步的了解與體認。
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