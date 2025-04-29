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受少子化衝擊…高雄1國小「去年新生竟掛零」 8月起將併入美濃廣興國小

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
少子化趨勢下，議員林富寶今在議會關心小校裁併問題，他認為「一班一個小孩也不是好事」。記者徐白櫻／翻攝
少子化趨勢下，議員林富寶今在議會關心小校裁併問題，他認為「一班一個小孩也不是好事」。記者徐白櫻／翻攝

高雄六龜新威國小創校歷史104年，去年9月全校新生掛零引起外界關心，因全校學生人數不足40人，面臨裁併校問題。教育局長吳立森表示，少於40人的學校會展開3年輔導期，為顧及學生教學權益，六龜區新威國小將成美濃區廣興國小分校。

今年高雄市42所小學校新生報到人數不到10人，甲仙區小林國小、桃源區建山國小及大樹區興田國小，皆僅1位新生報到。高市議會今天進行教育部門業務質詢，林富寶、劉德林等議員關心少子化下小校裁併問題。

議員林富寶說，一班一個小孩也不是好事，連籃球三對三鬥牛都辦不起來，若對小孩有好處，教育局要勇敢一點跟家長溝通，「應該併校就併校」。

議員劉德林說，教育資源有限，今年有42所學校招生困難，教育局要提早因應。

教育局長吳立森回應，教育局針對少於40人學校進入小校轉優計畫，展開3年輔導期，會依據人口趨勢及學校特色進行營造，社區人口若真的愈來愈少，可能就要轉型變成分校或併校；新威國小新生將成廣興國小分校，會顧及孩子教學權益。

針對併校問題，六龜區公所已於2月20 日官網公告，114學年度（今年8月1日起），廣興國小併入美濃廣興國小，成為分校，學生維持原校上課。

議員劉德林要求教育局要正視少子化下小校所面臨的裁併問題。記者徐白櫻／翻攝
議員劉德林要求教育局要正視少子化下小校所面臨的裁併問題。記者徐白櫻／翻攝
高市六龜區公所公告，下學年（今年8月1日起）六龜新威國小成為美濃廣興國小分校。圖／取自六龜區公所官網
高市六龜區公所公告，下學年（今年8月1日起）六龜新威國小成為美濃廣興國小分校。圖／取自六龜區公所官網

併校 教育局 議員

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