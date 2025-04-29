台南慈濟高中學生用微藻淨化廢水 創造永續農業新可能 科展拿第一

台南慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加全市中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用—植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境」，獲得農業與食品學科第1名。他們用「小球藻」淨化廢水，並灌溉農作物，兼顧環境永續與農業應用，展現學生關懷社會議題與解決實務問題的能力。

陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬表示，全球正面臨氣候變遷與水資源日益緊張的挑戰，他們在成大科學教育中心協助下，完成這項科展作品。從研究中發現小球藻能利用廢水中的養分，並在一定濃度下穩定生長。且用小球藻處理過的水來種青江菜，植物的根和莖長得比用一般清水澆灌長得更好，顯示微藻處理後的廢水具有實際的農業應用潛力。

他們進一步挑戰節水，用海水稀釋畜牧廢水，但高鹽環境對微藻生長是一大挑戰。於是應用自然資源，嘗試加入中藥材的萃取物，作為植物來源的生物刺激素，結果不僅提升了小球藻的耐鹽能力，生長狀態與葉綠素含量也都提升。

校方表示，這項研究展現了學生關注環境問題、勇於嘗試的精神。在成大科教中心的專業協助與指導下，學生們得以從問題發想到實驗設計，深入了解科學如何解決真實世界的挑戰。未來，希望進一步研究微藻如何在環境變化下做出反應機制，讓這項技術有機會應用於更廣泛的水資源管理與農業永續發展中。

學生陳宣合說，研究過程中接觸了許多新領域，也在摸索過程中，發現研究也能這麼有趣，可以用自己的雙手去探索未知，從結果中反思、創新，真的很有成就感。蔡宗寬也分享，過程中雖犧牲了許多假日時間，但獲得成功的果實，感覺一切都值得了。

舒珞晴說，參展活動不僅是精進實驗技術的機會，也能透過觀摩，激發出更多新想法，拓展自己的視野。這段寶貴的經驗，是她未來學習路上堅實的基礎。