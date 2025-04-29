快訊

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

台灣東部海域13時46發生規模4.5地震 3縣市有感

台南慈濟高中學生用微藻淨化廢水 創造永續農業新可能 科展拿第一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加台南中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用——植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境」，榮獲農業與食品學科特優第1名。圖／慈濟高中提供
慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加台南中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用——植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境」，榮獲農業與食品學科特優第1名。圖／慈濟高中提供

台南慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加全市中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用—植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境」，獲得農業與食品學科第1名。他們用「小球藻」淨化廢水，並灌溉農作物，兼顧環境永續與農業應用，展現學生關懷社會議題與解決實務問題的能力。

陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬表示，全球正面臨氣候變遷與水資源日益緊張的挑戰，他們在成大科學教育中心協助下，完成這項科展作品。從研究中發現小球藻能利用廢水中的養分，並在一定濃度下穩定生長。且用小球藻處理過的水來種青江菜，植物的根和莖長得比用一般清水澆灌長得更好，顯示微藻處理後的廢水具有實際的農業應用潛力。

他們進一步挑戰節水，用海水稀釋畜牧廢水，但高鹽環境對微藻生長是一大挑戰。於是應用自然資源，嘗試加入中藥材的萃取物，作為植物來源的生物刺激素，結果不僅提升了小球藻的耐鹽能力，生長狀態與葉綠素含量也都提升。

校方表示，這項研究展現了學生關注環境問題、勇於嘗試的精神。在成大科教中心的專業協助與指導下，學生們得以從問題發想到實驗設計，深入了解科學如何解決真實世界的挑戰。未來，希望進一步研究微藻如何在環境變化下做出反應機制，讓這項技術有機會應用於更廣泛的水資源管理與農業永續發展中。

學生陳宣合說，研究過程中接觸了許多新領域，也在摸索過程中，發現研究也能這麼有趣，可以用自己的雙手去探索未知，從結果中反思、創新，真的很有成就感。蔡宗寬也分享，過程中雖犧牲了許多假日時間，但獲得成功的果實，感覺一切都值得了。

舒珞晴說，參展活動不僅是精進實驗技術的機會，也能透過觀摩，激發出更多新想法，拓展自己的視野。這段寶貴的經驗，是她未來學習路上堅實的基礎。

學生感謝老師林佳蓉、林家琪在整個研究過程中，細心陪伴與指導，也感謝成大黃浩仁主任與陳少燕老師在設備資源、技術指導與研究方向上，給予堅實的支援。

慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加台南中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用—植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境」，榮獲農業與食品學科特優第1名。圖／慈濟高中提供
慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加台南中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用—植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境」，榮獲農業與食品學科特優第1名。圖／慈濟高中提供
慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加台南中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用——植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境」，榮獲農業與食品學科特優第1名。圖／慈濟高中提供
慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加台南中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用——植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境」，榮獲農業與食品學科特優第1名。圖／慈濟高中提供

成大 水資源 永續

延伸閱讀

成大、SLB簽署戰略夥伴關係 推動台灣減碳工程

汙泥廢水溢流排水溝 高雄愛河上游變「牛奶河」 環保局開鍘了

院內信喊話卻傳成關病房危機 成大：盼各界理解與支持

還我水來！川普怒控墨西哥違反水資源條約 揚言加關稅和制裁

相關新聞

學生自傷頻傳 戴瑋姍要求設計評量表、校長負政治責任

新北板橋某國中接連發生3起學生墜樓，新北市議員戴瑋姍認為，校長應比照政務官負政治責任「是否有一起就請校長離開」並要求教育...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台南慈濟高中學生用微藻淨化廢水 創造永續農業新可能 科展拿第一

台南慈濟高中高二學生陳宣合、舒珞晴、蔡宗寬參加全市中小學科展，以「從水資源再利用到農業應用—植物源生物刺激素助攻抗鹽逆境...

擔心巨石滾向校園 泰安梅園國小上方坡地開發引發疑慮

苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地正進行開發，但遭人質疑開發案地主是鄉長陳吉基且有不當開發情況，造成梅園國小師生及部落居...

教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠：遺憾！市府持續推動

嘉義市歷經20多年才得以推動的民族國小公辦都更，一期順利動工，但二期都更中一塊廣達3955平方公尺土地近來地主教育部以「...

柏克萊、西北大學全是囊中物 普台高中國外升學亮眼

南投普台高中今年繁星成績亮眼，更不靠學測放眼國際，鎖定國外名學府，該校學生鄭睿澤、蔡孟宸、江雨恩分別錄取加州大學柏克萊分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。