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擔心巨石滾向校園 泰安梅園國小上方坡地開發引發疑慮

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地目前正進行開發，但遭檢舉有不當開發情況，造成梅園國小師生恐慌。縣府原民處表示，開發案申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。圖／讀者提供
苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地目前正進行開發，但遭檢舉有不當開發情況，造成梅園國小師生恐慌。縣府原民處表示，開發案申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。圖／讀者提供

苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地正進行開發，但遭人質疑開發案地主是鄉長陳吉基且有不當開發情況，造成梅園國小師生及部落居民恐慌。縣府原民處表示，這處山坡地開發案今年1月獲鄉公所核定，申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。

陳吉基下午回應指出，開發案的土地不是他的，也與他無關，申請人提出農業經營計畫，目前正整理坡地，由於坡地有2顆大石頭，下方梅園國小的師生擔心開發過程中，大石頭可能滾落到學校造成安全威脅，身為鄉長他當然能理解校方的疑慮，昨天專程到校，向校長、家長會長及校內教師說明，也請地主將大石移至安全地帶，並設有數道大溝防止大石滾落到下方，經溝通，校方得知整件開發案有簡易水土保持工程，校方了解後也安心多了。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處表示，這項申請案面積約0.5公頃，位於梅園段946地號，位置在梅園國小上方的坡地，申請人也姓陳，但不是鄉長，先前相關單位到現場會勘簡易水保工程時，也未見陳吉基到場，申請案目的是要整坡種植敏豆，業者並提出農業經營計畫，目前相關單位並未接獲任何檢舉。

原民處經建科表示，全案去年12月提出申請，今年1月獲原民處核定，縣府農業處也在2月核定業者提出的農業經營計畫。

苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地目前正進行開發，但遭檢舉有不當開發情況，造成梅園國小師生恐慌。縣府原民處表示，開發案申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。圖／讀者提供
苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地目前正進行開發，但遭檢舉有不當開發情況，造成梅園國小師生恐慌。縣府原民處表示，開發案申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。圖／讀者提供
苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地目前正進行開發，但遭檢舉有不當開發情況，造成梅園國小師生恐慌。縣府原民處表示，開發案申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。圖／讀者提供
苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地目前正進行開發，但遭檢舉有不當開發情況，造成梅園國小師生恐慌。縣府原民處表示，開發案申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。圖／讀者提供
苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地目前正進行開發，但遭檢舉有不當開發情況，造成梅園國小師生恐慌。縣府原民處表示，開發案申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。圖／讀者提供
苗栗縣泰安郷梅園國小附近一塊山坡地目前正進行開發，但遭檢舉有不當開發情況，造成梅園國小師生恐慌。縣府原民處表示，開發案申請人並非鄉長，但不論是誰申請，如有違規、違法開發，縣府一樣會「公事公辦」。圖／讀者提供

原住民族 苗栗縣 鄉長

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