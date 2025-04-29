柏克萊、西北大學全是囊中物 普台高中國外升學亮眼

再過十幾天就是國中會考，現在考生都進入最後的備戰狀態，立法委員廖先翔就為轄區上千名考生，準備了金榜題名的祈福餅乾，並且趕在考前今(28)日送到汐止區的秀峰高中等學校，並且也將協助送到汐止區拱北殿拜呂洞賓，祈求讓考生有好考運並有好成績。

2025-04-28 18:36