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柏克萊、西北大學全是囊中物 普台高中國外升學亮眼

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
普台高中今年國外升學榜單亮眼，同學在多元適性發展中展現潛能，錄取世界頂尖學府。圖／普台高中提供
普台高中今年國外升學榜單亮眼，同學在多元適性發展中展現潛能，錄取世界頂尖學府。圖／普台高中提供

南投普台高中今年繁星成績亮眼，更不靠學測放眼國際，鎖定國外名學府，該校學生鄭睿澤、蔡孟宸、江雨恩分別錄取加州大學柏克萊分校、美國萊斯大學及西北大學，呂香綾則錄取波士頓大學榮譽學院並獲全額獎學金，升學榜單依然耀眼。

普台高中指出，該校今年繁星閃耀，不少學生上榜前進台大、清大、陽明交大、成大、政大等國內頂大，更放眼國際，鎖定前進國外學府。近期陸續放榜，鄭睿澤、蔡孟宸、江雨恩分別錄取加州大學柏克萊分校、美國萊斯大學及西北大學。

鄭睿澤與團隊研發「車用防瞌睡警示裝置」在世界青少年發明展奪金，曾獲選全球青年趨勢論壇接待大使，更捐贈 3D 列印義肢助弱勢族群改善生活品質，並深入原鄉在地服務，展現人文關懷與全球視野，錄取全球排名12的柏克萊名校。

江雨恩從馬術、單簧管、小提琴到拉丁舞皆長年積累深厚實力，多才多藝且熱衷探討教育與社會政策，於國際論壇發表論文，錄取全球排名50的西北大學；蔡孟宸鑽研生物科學，去年榮獲英國生物奧林匹亞競賽金牌，錄取美國萊斯大學。

而呂香綾長期投身公益服務籌辦新住民兒童夏令營，當召集人設計多元課程；她更創立該校國際部學生會並擔任會長，具國際視野與領導能力，展現對社會高度關懷，錄取在泰晤士百大名校中排名75的波士頓大學榮譽學院，獲全額獎學金。

此外，該校學生馮瑞庭、王仲宣、江玟毅獲埃墨里大學青睞，洪顥祖則錄取US News工程學系全美第五名的密西根大學工程學系，以及伊利諾大學香檳分校電腦科學系；校長惠沁宜說，該校體現全人教育，更走向國際，國外升學榜單亮眼。

普台高中校長惠沁宜（右6）、國際部主任張少芹（右7）、副主任吳旻娟（右5）、班導許曉娟（右4）及輔導老師馮詩栴（左6）和國外升學錄取學生開心合影。圖／普台高中提供
普台高中校長惠沁宜（右6）、國際部主任張少芹（右7）、副主任吳旻娟（右5）、班導許曉娟（右4）及輔導老師馮詩栴（左6）和國外升學錄取學生開心合影。圖／普台高中提供

柏克萊 榜單 美國

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