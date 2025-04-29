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鼓勵學生認識自己的情緒 學校運用繪本、心理牆

中央社／ 台北29日電

教育部於110學年度起將「正向心理健康」列入中小學健康促進議題。學校紛紛運用繪本教學、健康小卡，以及打造「正向心理牆」等方式，鼓勵學子認識自己的情緒

教育部今天發布新聞稿，介紹各校推動心理健康的案例。桃園市茄苳國小一年級的學生，就會在教師的引導下，透過繪本故事與互動遊戲，學習認識自己的情緒，以及如何與同學良好互動，為心理健康打下基礎。

彰化縣國聖國小實施「正向之星」選拔活動，讓學生彼此票選學習榜樣。教師也運用桌遊讓學生學習情緒管理與正念思考，同時也設計親子學習單和集點活動，鼓勵家長一起支持學生正向心理健康發展。

雲林縣育仁國小鼓勵學生畫下自己心中的正向小語，製作「正向心理健康小卡」，並將獲獎作品設計為宣導品。台北市雙園國小透過創作陶板作品拼接，打造「正向心理牆」，讓學生用畫作表達情緒與生活感受。

教育部表示，目前已委託台灣師範大學研發正向心理健康教材，包含「幸福945」桌遊、健康週曆、學習單、懶人包等多元資源，培養學生「五正」（正向情緒、正向參與、正向關係、正向意義、正向成就）與「四樂」（樂動、樂活、樂食、樂眠）的健康生活型態。

情緒 教育部

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