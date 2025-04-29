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桃園陽明高中多元教學 獲全民國防教育貢獻獎

中央社／ 台北29日電

桃園市陽明高中發展多元化的教學方法，將國防與日常生活結合，並成立6個教師工作坊，跨校共同備課，近日獲得總統賴清德頒發全民國防教育傑出貢獻獎。

教育部今天發布新聞稿，介紹陽明高中於民國107年起承接全民國防教育學科中心業務，至今已舉辦32場全國教師專業發展研習，吸引1445名教師參與。

陽明高中校長林裕豐指出，推動全民國防教育的過程中，面臨課程設計、師資培訓的挑戰，同時也要激發學生的興趣。在教師們的努力下，發展出多元化的教學方法，將國防與日常生活結合，研發出多項數位教材與創新教案。

例如學校推出的「金門自主學習探究手冊」，就是以金門的獨特歷史背景、軍事遺產，結合海防、軍械、軍事防衛等元素與現代國防概念，讓學生能在了解當地歷史與文化的同時，體會到國防與家園保衛的重要性。

「全民國防教育法」於民國94年公布，目的是透過教育方式，鼓勵學子了解國家處境與潛在威脅，激發全民的防衛意識等。教育部肯定陽明高中在國防教育領域持續創新、深化教學，擴大社會影響力。

國防 教師

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