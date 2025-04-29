學生自傷頻傳 戴瑋姍要求設計評量表、校長負政治責任

新北板橋某國中接連發生3起學生墜樓，新北市議員戴瑋姍認為，校長應比照政務官負政治責任「是否有一起就請校長離開」並要求教育局強化發掘高風險個案、設計情緒評量表，避免憾事再度發生。新北教育局長張明文坦言，新北學生自殺通報較全國平均略高一點，承諾兩個月內提出檢討報告並研議解決方案。

戴瑋姍說，板橋某國中因接連發生3起學生墜樓，近期收到超過百件陳情，家長紛紛詢問還能不能唸。既然校長是校內最高行政主管，學生發生三次自傷才辭職，是否考慮要跟官員一樣，若新北任何學校發生孩子自殺案件，校長必須負起政治責任「是否有一起就請校長離開」用更高標準關注校內孩子情況。

戴瑋姍指出，新北校園自殺人數持續攀升，以2024年1月至11月為例，新北校園至少33位孩子輕生，其中9人死亡、22人受傷、2人未受傷；年齡層部分，高中11人、國中16人、國小6人，對比過去情緒困擾以青少年主，近年已下降至國小，教育人員應更早面對孩子的變化。

張明文坦言，新北學生自殺通報較全國平均校園自殺率10萬分之10，略高一點，而板橋某國中3起墜樓事件，有部分學生未列入關懷個案「這是我們最擔心的」。而教育局對於通案部分，會長期通過社會情緒學習（SEL, Social Emotional Learning）融入課堂中。

戴瑋姍要求，學校必須及早辨識出高風險的孩子並給予輔導，教育局應提供第一線工具，比如研議「心理評量表」，讓所有學生每學期定期檢測，避免在學校沉默、不擅表達的學生被忽略。

張明文說，教育局與衛生局之間會有專案討論，除希望學生有求助意識外，學校也會追特殊個案，並承諾兩個月內提出檢討報告並研議解決方案。

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