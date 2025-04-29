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台南長榮中學學生研究蜈蚣18個月 發現許多小祕密科展奪冠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
私立長榮中學國二生李品澔、謝允斌與孫榆恩參加台南中小學科展，以「長足衛蜈蚣」獲生物科第1名。圖／長榮中學提供
私立長榮中學國二生李品澔、謝允斌與孫榆恩參加台南中小學科展，以「長足衛蜈蚣」獲生物科第1名。圖／長榮中學提供

私立長榮中學國二生李品澔、謝允斌與孫榆恩參加台南中小學科展，以「長足衛蜈蚣」獲生物科第1名，完成3連霸。學生觀察及研究蜈蚣，發現蜈蚣數量多寡和汙染有關，是生態指標；若無遮蔽物蜈蚣會鑽土，深度受到體長與當時的氣溫與土壤濕度而不同。

學生表示，所研究的是長足衛蜈蚣的型態與生態行為，到鄉下常會看到花盆下躲很多蜈蚣，但國內文獻資料很少，決定組成科展團隊好好研究。從中發現，蜈蚣棲息在潮濕、陰暗的隱蔽處或泥土與腐植土，族群為叢生分佈。

飼養方式是定期噴水打造潮濕土壤環境，可放枯枝落葉、石頭遮蔽物供其躲藏，並以蛋白質小昆蟲餵食。長足衛蜈蚣屬唇足綱、蜈蚣目，有4個成叢的單眼，有一對靈敏的觸角，口器由具毒腺的大顎與小顎、有21個體節與21對步足，野外雌雄數量比，雄性占8.3％，雌性占91.7％。

幼蟲通常蛻皮8次成為具有生殖能力的成蟲。春夏季是成蟲交配與產卵高峰期，卵的孵化及幼蟲生長發育的速度均與溫度有關係。

研究蜈蚣在各種土壤環境中水平與垂直分布情形，觀察到蜈蚣先以觸角探測土壤，使用前幾對步足，與土壤呈45度，以頭部撞開前方的土，進行鑽土。喜愛生活在空隙較大的泥土，其次是腐植土，體長愈長，棲息土壤愈深。體長的長度與棲息深度呈正相關。在少水潮濕土壤，會鑽入較淺層。土壤乾燥無水，鑽入土壤較深層。氣溫過高或過低時，蜈蚣會棲息在深層土壤，溫度適宜，棲息在淺層或中層。

晚上8至12點是捕食高峰期，偏好小型昆蟲，耐餓程度高。會清潔步足、拖曳肢、觸角。蛻皮前，身體與步足顏色變淡，行動變遲緩，蛻皮是由前往後脫每次脫皮為2到3小時脫皮後會把舊皮吃掉。成蟲對綠油精刺激性氣味忌避反應最明顯，可用在防治蜈蚣入侵家中。

校方表示，這項研究花了一年半，3名學生在過程中經歷無數次的實驗失敗與挑戰，期間在老師卓猛暉、黃怡倩、楊志鴻指導下，經不斷修正、精進，在激烈競爭中脫穎而出。

謝允斌、孫榆恩、李品澔分享，從中學習到團隊合作的重要，更讓自己明白，「只要堅持不懈，沒有什麼是不可能的。」

私立長榮中學國二生李品澔、謝允斌與孫榆恩參加台南中小學科展，以「長足衛蜈蚣」獲生物科第1名。記者鄭惠仁／攝影
私立長榮中學國二生李品澔、謝允斌與孫榆恩參加台南中小學科展，以「長足衛蜈蚣」獲生物科第1名。記者鄭惠仁／攝影

團隊 氣溫 長榮中學

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