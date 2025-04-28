國中會考將至 立委廖先翔贈考生祈福餅乾祝金榜題名

再過十幾天就是國中會考，現在考生都進入最後的備戰狀態，立法委員廖先翔就為轄區上千名考生，準備了金榜題名的祈福餅乾，並且趕在考前今(28)日送到汐止區的秀峰高中等學校，並且也將協助送到汐止區拱北殿拜呂洞賓，祈求讓考生有好考運並有好成績。

立法委員廖先翔表示，國中會考即將在5月中登場，轄區七星區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮），大概有1000多位的考生，其中秀峰高中大概有300多位考生在準備即將到來的會考，當然，考試除了3年來的努力之外，考運也是實力的一部分，透過祈福等方式，讓學生在考試的時候都能夠發揮最好的一面，所以這一次準備了「金榜題名」的祈福餅乾，「金榜題名」最重要的兩點就是考的都要會、猜的都要對，相信考生們都能考出好成績，做的餅乾送給選區全部的考生。

廖先翔提到，考生收到祈福餅乾後，可以在上面寫上姓名跟准考證的號碼，以及希望考上的學校，寫完後，可能涉及一些個資，會請學校封裝完後，再把這些祈福餅乾送到汐止知名信仰中心拱北殿，向呂洞賓祈求考運亨通，因為呂洞賓名列「五文昌」保佑考生，希望為考生們祈求好考運，等祈福後會再發給學生們，希望讓考生更有信心面對這次的考試。

秀峰高中校長蔡春來指出，很謝謝立委廖先翔專程來到學校為孩子們加油打氣，對於國中生來說是他們在人生中第一次參加這麼大型的考試，壓力不小，這次提供了祈福餅乾，對考生有正面加分的作用，帶來好運，而學校也希望透過不同的方式為考生加油，所以做了祈福亭，讓各班同學把想考上的志願、對自己加油打氣的話，寫在木牌上面，這是學校家長會支持學校、跟孩子們一起努力，希望每位孩子都考上他們心目中的第一志願。

秀峰高中家長會副會長涂章明說，感謝廖委員送學生們「金榜題名」的祈福餅乾，而家長會針對這次的會考，也有準備了祈福亭，預祝同學們能夠金榜題名。