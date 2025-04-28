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新北淡水國小美術班畢展 翼幻藝視界夢想起飛

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小美術班畢業展覽展出豐富，歡迎大家來體驗這次精彩的學生作品。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小美術班畢業展覽展出豐富，歡迎大家來體驗這次精彩的學生作品。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水國小美術班第27屆畢業美展「翼幻藝視界」，於新北市立圖書館淡水分館展出，畢業學童們創作多元豐富，展出包括有水墨、版畫、藍染、平面設計等作品，表現十分亮眼令人驚艷，這次畢業展覽以小藝術家們的奇思異想為出發點，發掘與探索生活樂趣並且表述情懷，帶入奇幻的元素，運用多元媒材來創作藝想視界。

學生表示，用襪子娃娃進駐小王子星球、鏡像中搞怪的自己化身為普普藝術明星、以壓克力彩畫呈現想像中未來的自己樣貌、虛實交織的夢境浮現在陶盤之中，這些都是透過美術創作讓自己成長。而家長也說，畢業展是孩子經過四年的累積歷程，有很多藝術家的合作，都是孩子的成長養份。

淡水國小美術班老師徐淑靜表示，在平面的繪畫創作方面，種類豐富，以及平面設計，表現出淡水國小美術班同學們的內心世界以及天馬行空的想像力，精心設想的作品，從中可感受到這群學生們的用心與投入，也能觸及他們的美學素養。藝術學習開啟多元視野與包容力，美術班學生以翼幻藝視界來帶領大家飛越，而這次的畢業展將展到5月24日，也非常適合帶著全家大小來體驗這次精彩的學生作品。

淡水 藝術家

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