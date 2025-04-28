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某國小代課師不明原因墜樓…送醫不治 教育局曝日常表現

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市大安區某國小今天發生墜樓事件，一名46歲代課老師今天早上因不明原因突從學校4樓墜下，送醫不治，校方表示該師日常表現正常，狀況穩定，事發後已聯繫家屬，後續也會全力協助家屬處理後事並配合檢方調查。聯合報資料照。
北市大安區某國小今天發生墜樓事件，一名46歲代課老師今天早上因不明原因突從學校4樓墜下，送醫不治，校方表示該師日常表現正常，狀況穩定，事發後已聯繫家屬，後續也會全力協助家屬處理後事並配合檢方調查。聯合報資料照。

北市大安區某國小今天發生墜樓事件，一名46歲代課老師今天早上因不明原因突從學校4樓墜下，送醫不治，校方表示該師日常表現正常，狀況穩定，事發後已聯繫家屬，後續也會全力協助家屬處理後事並配合檢方調查。

據了解，該師教學及輔導表現正常，工作狀況穩定，事情發生後，學校第一時間陪同前往醫院並聯繫家屬，教育局亦派督學前往醫院協助，後續將全力協助家屬相關事宜。

教育局表示，已督導學校妥善處理該師於校內的相關工作與課務，並立即啟動師生關懷輔導機制，安撫師生家長不安的情緒，後續也會追蹤關懷師生身心情形以穩定校園

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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北市 墜樓 教育局 校園

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