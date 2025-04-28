快訊

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中國小昔爆發黃金葛案 今再傳老師水杯被學生滴精油誤飲

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
圖為教室示意圖。圖／AI生成
圖為教室示意圖。圖／AI生成

台中市某國小曾發生黃金葛下毒事件，近日又傳出該校一名高年級學生疑因不滿導師寫聯絡簿與家長溝通，竟趁放學空檔在老師水杯內滴防蚊精油，老師誤飲後，導致喉嚨不適就醫。校方今證實有此事發生，除輔導學生，後續提供導師協助。轄區警方目前則無接獲報案。

據了解，本月21日，台中某國小一名高年級學童疑不滿班導師寫聯絡簿跟家長溝通，學童擔心回家被家長責罵，竟然趁放學空檔，從老師抽屜拿取防蚊精油，滴入老師水杯，老師事後誤飲，突然感覺喉嚨不適，趕緊喝大量乾淨的開水稀釋，但隔天仍感覺喉嚨有異狀就醫。

校方指出，事件發生後，該名學童已承認錯誤，老師也於22日開始請公傷假在家養病，今日回到學校上課，但是擔心老師喉嚨仍不適，該師先暫停授課，僅處理班上事務，穩定班上孩子情緒，後續校方也會提供老師必要的協助與支持。

校方表示，針對學童，校方啟動二級輔導機制，預計30日安排專家入校協助個案諮詢。

台中市教育局表示，學校依規完成校安通報，此案並非同一位學生所為，也不是以黃金葛汁加入老師水瓶；教育局已督導學校啟動危機處理小組因應， 除提供教師醫療及教學上的協助外，該生部分提供心理輔導諮商資源， 強化法治教育，矯正其偏差行為，提升正確認知觀念，以維護學校校園安全及穩定秩序。

溝通 聯絡簿 黃金

延伸閱讀

中「黃金ATM」亮相 可自助回收或購買 蘇州、上海市民嘗鮮

境外基金 黃金題材熱 礦業商品也跟著「重出江湖」

期貨商論壇／黃金期 人氣不墜

「北喬友、南黃金」彰化兩都市危樓 喬友已先拆 黃金帝國今起開拆

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台中國小昔爆發黃金葛案 今再傳老師水杯被學生滴精油誤飲

台中市某國小曾發生黃金葛下毒事件，近日又傳出該校一名高年級學生疑因不滿導師寫聯絡簿與家長溝通，竟趁放學空檔在老師水杯內滴...

國教署補助高中原住民族課程 徵件至5月底

教育部國教署推動「高級中等學校原住民族教育校訂課程推廣計畫」，114學年度計畫徵件即日起至5月30日止，補助經費予學校辦...

台中2國中生見面互毆…校方急開會發現「兩人曾網路起口角」

台中海線地區二名男國中生互毆，一旁有多名學生拿手機錄影看熱鬧，其中一名學生打得較狠，不斷往對方頭部打，校方今天早上開緊急...

2國中生互毆影片瘋傳 中市教育局證實「校外爆肢體衝突」：有校安通報

台中海線地區二名男國中生互毆，一旁有多名學生拿手機錄影看熱鬧，其中一名學生不斷往對方頭部狠打，台中市教育局27日表示，其中一...

新北額滿學校 未來不新增學區

新北教育局預估114學年度有13所國小為額滿學校，新興社區學齡人口設籍時間較短，若擴大學區，恐發生住學校對面卻無法就讀窘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。