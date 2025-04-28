台中國小昔爆發黃金葛案 今再傳老師水杯被學生滴精油誤飲

台中市某國小曾發生黃金葛下毒事件，近日又傳出該校一名高年級學生疑因不滿導師寫聯絡簿與家長溝通，竟趁放學空檔在老師水杯內滴防蚊精油，老師誤飲後，導致喉嚨不適就醫。校方今證實有此事發生，除輔導學生，後續提供導師協助。轄區警方目前則無接獲報案。

據了解，本月21日，台中某國小一名高年級學童疑不滿班導師寫聯絡簿跟家長溝通，學童擔心回家被家長責罵，竟然趁放學空檔，從老師抽屜拿取防蚊精油，滴入老師水杯，老師事後誤飲，突然感覺喉嚨不適，趕緊喝大量乾淨的開水稀釋，但隔天仍感覺喉嚨有異狀就醫。

校方指出，事件發生後，該名學童已承認錯誤，老師也於22日開始請公傷假在家養病，今日回到學校上課，但是擔心老師喉嚨仍不適，該師先暫停授課，僅處理班上事務，穩定班上孩子情緒，後續校方也會提供老師必要的協助與支持。

校方表示，針對學童，校方啟動二級輔導機制，預計30日安排專家入校協助個案諮詢。

台中市教育局表示，學校依規完成校安通報，此案並非同一位學生所為，也不是以黃金葛汁加入老師水瓶；教育局已督導學校啟動危機處理小組因應， 除提供教師醫療及教學上的協助外，該生部分提供心理輔導諮商資源， 強化法治教育，矯正其偏差行為，提升正確認知觀念，以維護學校校園安全及穩定秩序。