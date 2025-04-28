台南四校獲鑽石級綠建築 明年再+1 淨零永續典範

台南市府推動綠建築，打造永續發展理念的教育環境，目前已有4校拿到鑽石級，施工中的麻豆安業國小重建校舍工程，也已取得鑽石級綠建築候選證書，由於安業校園面積大，綠地多將再多種樹木，以自然為中心來塑造空間，展現環境共生與永續校園理念。

教育局長鄭新輝表示，綠建築標章的取得依據科學化的「九大評估指標」，涵蓋生物多樣性、綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、室內環境、水資源、汙水垃圾改善等項目，透過綠建築的設計，讓學生深刻體會低碳建築的意涵，學習與環境共生的價值觀。

6年多來，佳里國中、九份子國中小、虎山實驗小學及市立第四幼兒園等校新建校舍，透過結合在地文化、生態保育與永續理念，分獲鑽石級綠建築標章。另，安業國小重建校舍工程，也已取得鑽石級綠建築候選證書。

安業國小校長陳宏吉表示，校園面積2.4公頃又校舍集中，因此，綠地多，雖然校內現有綠樹100多棵，但以綠樹為主，因此會再規畫種植40多株喬木（洋紅風鈴木）、灌木（蜜源植物），讓校園更美麗。前工程進度近25%，預計明年3月完工，施工期間暫借紀安國小上課。

佳里國中，校園保留老樹並施作複層綠化，結合深走廊、高窗設計引入自然採光與通風；全面使用綠建材，展現環境共生與永續校園理念。九份子國中小以草地取代PU跑道、設置生態池與雨水回收池、導入生態工法建構生態低碳親水示範區，並被選為2024年全國綠建築示範基地。

虎山實驗小學重建校舍融合在地森林生態與人文環境，建築高度控制於二層樓以下，與自然景觀融合並降低視覺衝擊，校園內保留大片開放空間與草地操場，設有落地窗引入自然光線與樹影，並導入智慧水電表、太陽能系統與雨水貯留回收系統，充分實踐環保永續精神。

市立第四幼兒園新建園舍結合防風、防水、隔熱、綠化等元素，規畫學步車遊戲場、兒童菜園等綠空間，致力於創造自然與教育和諧共生的學習環境，推動低碳生活與環境教育。