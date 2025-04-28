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台中2國中生見面互毆…校方急開會發現「兩人曾網路起口角」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
校園暴力是意圖。圖/AI生成
校園暴力是意圖。圖/AI生成

台中海線地區二名男國中生互毆，一旁有多名學生拿手機錄影看熱鬧，其中一名學生打得較狠，不斷往對方頭部打，校方今天早上開緊急會議處置發現，二人都是三年級學生，曾在網路口角，後來偶遇相約談話竟成互毆，一旁有學弟拿手機錄影，校方將通知雙方家長到校，學務處和輔導室將介入。

這所學校學務主任今天表示，校方今天早上開緊急會議調查，這二人都是三年級學生，不同班，曾在網路口角，也曾在校內相遇，二人都知道在學校要避開對方，以免發生衝突；本月25日二人又遇到時，相約到校外談，一言不合互打，剛好有二年級學弟目擊，拿出手機錄影。

學務主任說，今天開會後將通知雙方家長到校，也會召開獎懲會議討論處分方式，今天班導師先教育和輔導，學務處和輔導室將介入輔導，導正學生遍差行為。

社群「黑色豪門企業」昨天po出影片，影片中2名國中男學生互毆，一旁有多位男學生拿手機在錄影，看熱鬧，還將影片上傳網路。

台中市教育局昨晚表示，二名學生本月25日在校外發生肢體衝突，校方依規定進行校安通報，今天約談相關人員了解事件經過後，必要時進行相關輔導措施，並進行法治教育，以校規懲處；其中一名學生當晚到醫院包紮傷口，校方已請家長注意孩子的身體狀況，密切保持聯絡。

影片 網路 衝突

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