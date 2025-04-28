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新北額滿學校 未來不新增學區

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北教育局預估114學年度有13所國小為額滿學校，新興社區學齡人口設籍時間較短，若擴大學區，恐發生住學校對面卻無法就讀窘境，教育局修正發布「新北市公立國民中小學學區劃分及調整作業要點」，強調學區應以基本學區為主，額滿學校以不新增學區為原則。

額滿學校淡海國小校長林九牧表示，淡水新市鎮人口發展迅速，學校附近的新興社區建案陸續完工交屋，入住者以年輕夫婦居多，有較多學齡人口的就讀需求，新興社區住戶通常設籍時間較短，若擴大學區，恐發生住在學校對面卻無法就讀的困境。

教育局指出，每年會根據均衡學校發展、就近入學及顧及學童通學安全等考量，定期檢討學區調整需求，此次修正除配合2023年6月21日修正公布國民教育法及其施行細則最新規定，考量實務運作情況，明定學區劃分原則，其中較大變動是額滿學校未來以不新增學區為原則。

教育局指出，新北市公立國中與國小已劃分的學區若有調整需求，經學校或里長邀集相關學校及鄰、里長開評估會議，確認調整必要性與共識並做成會議紀錄，於新學年度開始前一年的11月30日前，提案報給區公所，區公所會在該年12月31日前開學區協調會，將決議及建議調整案報教育局核定後調整。

教育局 淡水

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