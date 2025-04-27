2國中生互毆影片瘋傳 中市教育局證實「校外爆肢體衝突」：有校安通報

赴美念書真的這麼輕鬆？一名女網友透露，目前念高二的妹妹突然想去美國念書，然而光是英文一科就一直在補考，成績很差，加上看到近年新聞感覺美國不太安定，讓她擔心妹妹是一時太衝動。原PO因為不太了解留學制度，只好詢問廣大網友意見，「想問一下，有人現在還會選擇去美國念大學嗎？」

2025-04-27 11:25