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2國中生互毆影片瘋傳 中市教育局證實「校外爆肢體衝突」：有校安通報

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海線地區二名國中生互毆，一旁有學生拿手機錄影看熱鬧。校園暴力案件示意圖。圖/AI生成
台中海線地區二名國中生互毆，一旁有學生拿手機錄影看熱鬧。校園暴力案件示意圖。圖/AI生成

台中海線地區二名男國中生互毆，一旁有多名學生拿手機錄影看熱鬧，其中一名學生不斷往對方頭部狠打，台中市教育局今表示，其中一名學生已到醫院包紮傷口，校方依規定校安通報。

社群「黑色豪門企業」今天po出影片，影片中2名國中男學生互毆，一旁有多位男學生拿手機在錄影，看熱鬧，還將影片上傳網路。

台中市教育局今晚表示，二名學生本月25日在校外發生肢體衝突，校方依規定進行校安通報，明天將約談相關人員了解事件經過後，必要時進行相關輔導措施，並進行法治教育，以校規懲處；其中一名學生當晚到醫院包紮傷口，校方已請家長注意孩子的身體狀況，密切保持聯絡。

上傳 台中市 國中生 影片 教育局 衝突

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