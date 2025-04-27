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永安國小學生創作王船繪本 師生鄰近宮廟取材

中央社／ 高雄27日電
高雄市永安國小與高雄市立圖書館永安分館合作，規畫「王船文化」圖文繪本創作，由永安國小學生擔任繪本文字與圖畫創作者；師生27日前往永安天文宮走讀，蒐集在地王船文化資訊，將做為繪本創作素材。（高雄市教育局提供）中央社
高雄市永安國小與高雄市立圖書館永安分館合作，規畫「王船文化」圖文繪本創作，由永安國小學生擔任繪本文字與圖畫創作者；師生27日前往永安天文宮走讀，蒐集在地王船文化資訊，將做為繪本創作素材。（高雄市教育局提供）中央社

高市圖永安分館規劃「王船文化」圖文繪本創作，由永安國小的學生擔任繪本文字與圖畫創作者。師生今天到永安天文宮，蒐集在地王船文化等資訊，做為繪本創作素材。

高雄市永安國小與高雄市立圖書館永安分館合作，規劃「王船文化」圖文繪本創作，由永安國小學生擔任繪本文字與圖畫的創作者，從4月到6月開辦一系列走讀探察、寫作引導、圖像創作與動畫學習等培訓課程。

永安國小師生今天到永安天文宮，進行王船祭典走讀課程，蒐集在地王船文化資訊，做為繪本創作素材。

永安天文宮並邀登錄「王船彩繪技術文化資產保存者」曹天助師傅，親自示範王船彩繪，同時讓學生觀察宮內保存的王船模型、認識永安天文宮「王船醮」沿革，並自己組裝迷你版的王船，在船身彩繪上色。

學生邱品芯說，到廟裡看王船模型，聽祭典故事，腦海中對王船彩繪產生許多想法，想把這些想法畫出。

教育局今天新聞稿指出，透過讓學生近距離看名師示範王船彩繪，動手組裝王船等課程，讓參與師生更深刻認識家鄉的信仰文化，也激發更多未來繪本創作的想法。創作的繪本與動畫預計10月發表出版。

高市圖永安分館主任蔡英惠表示，透過兒童的視角準確傳遞，能使產出的繪本與動畫更適合小讀者閱讀觀賞。永安國小校長李安世表示，期待未來能在公共圖書館，看到繪本陳列在書架上供讀者閱讀。

彩繪 王船

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