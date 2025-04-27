百年糯米橋寫入教育課程 嘉市宣信國小築夢計畫獲永續教育獎

嘉義市百年糯米橋原本埋於荒煙漫草中，宣信國小學童以簡報、陳情書等方式，成功引起市府重視，注入師生交趾陶創作，成為一個具有在地創生和本土美學的成功案例。今年再獲「地球解方-永續教科書產學合作平台」頒發永續教科書2025永續教育行動評選學校獎。

市長黃敏惠表示，宣信國小在落實永續教育的理念下推動10年的「築夢計畫」課程，透過具備前瞻視野、擴散潛力與深度實踐力的特性，不僅獲得親師生高度的肯定，也在此次參賽中歷經資格審、初審與複審等流程得到評審的青睞，成為年度深具創新潛力與永續影響力的學校，殊為不易。

宣信國小校長謝聖雅表示，「築夢計畫」課程是聚焦於維護市定古蹟的行動方案，起因於孩子戶外教育參訪「南田古道」百年糯米橋，有感於周圍環境髒亂、雜草叢生、水質惡化等問題，基於愛家、愛鄉的情懷，想讓社區古蹟能永續存在、溪流清淨，而發起寫信陳情、簡報號召社區居民重視，也透過網路影音傳達希望改善的心聲。由於行動方案受到市府重視，並加入宣信師生創作交趾陶紀念碑和景觀作品，成為具有在地創生、本土美學的成功案例。

宣信國小推動「南田古道」校本課程成果在2023年獲選教育部「本土教育推展貢獻獎」，其中「築夢計畫」已落實聯合國永續發展目標SDGs4優質教育、SDGs5清潔飲水、SDGs11永續城鎮與社區等內涵，透過教學團隊創新教學和孩子跨域多元學習，增加嘉義市美感和永續城市的景點。今年5月，將透過築夢計畫的落實，運用串聯道爺圳由彌陀映月橋至糯米橋間的休閒景觀廊帶，讓方案持續延伸城市價值和落實創新理念。