快訊

不少人關切！鄭明典：颱風之外顯著豪雨災害幾乎發生在「梅雨季」

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

川普就任百日民調出爐！支持度跌到39%創80年新低 招牌議題掉漆

聽新聞
0:00 / 0:00

百年糯米橋寫入教育課程 嘉市宣信國小築夢計畫獲永續教育獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市宣信國小獲永續教育行動評選學校。圖／嘉義市政府提供
嘉義市宣信國小獲永續教育行動評選學校。圖／嘉義市政府提供

嘉義市百年糯米橋原本埋於荒煙漫草中，宣信國小學童以簡報、陳情書等方式，成功引起市府重視，注入師生交趾陶創作，成為一個具有在地創生和本土美學的成功案例。今年再獲「地球解方-永續教科書產學合作平台」頒發永續教科書2025永續教育行動評選學校獎。

市長黃敏惠表示，宣信國小在落實永續教育的理念下推動10年的「築夢計畫」課程，透過具備前瞻視野、擴散潛力與深度實踐力的特性，不僅獲得親師生高度的肯定，也在此次參賽中歷經資格審、初審與複審等流程得到評審的青睞，成為年度深具創新潛力與永續影響力的學校，殊為不易。

宣信國小校長謝聖雅表示，「築夢計畫」課程是聚焦於維護市定古蹟的行動方案，起因於孩子戶外教育參訪「南田古道」百年糯米橋，有感於周圍環境髒亂、雜草叢生、水質惡化等問題，基於愛家、愛鄉的情懷，想讓社區古蹟能永續存在、溪流清淨，而發起寫信陳情、簡報號召社區居民重視，也透過網路影音傳達希望改善的心聲。由於行動方案受到市府重視，並加入宣信師生創作交趾陶紀念碑和景觀作品，成為具有在地創生、本土美學的成功案例。

宣信國小推動「南田古道」校本課程成果在2023年獲選教育部「本土教育推展貢獻獎」，其中「築夢計畫」已落實聯合國永續發展目標SDGs4優質教育、SDGs5清潔飲水、SDGs11永續城鎮與社區等內涵，透過教學團隊創新教學和孩子跨域多元學習，增加嘉義市美感和永續城市的景點。今年5月，將透過築夢計畫的落實，運用串聯道爺圳由彌陀映月橋至糯米橋間的休閒景觀廊帶，讓方案持續延伸城市價值和落實創新理念。

宣信國小2023年榮獲首屆「台灣永續教育獎」、2024年榮獲行政院「國家永續發展教育類」入選獎，今年4月22日世界地球日再次獲頒「地球解方—永續教科書2025永續教育行動評選」學校獎，連續3年獲得三項永續獎，展現學校在永續教育課程的努力和對社區共榮、共存、共享的貢獻。

糯米橋有嘉義市宣信國小孩子的在地美學交趾陶作品。圖／嘉義市政府提供
糯米橋有嘉義市宣信國小孩子的在地美學交趾陶作品。圖／嘉義市政府提供
嘉義市宣信國小築夢計畫以永續行動改善糯米橋周圍環境。圖／嘉義市政府提供
嘉義市宣信國小築夢計畫以永續行動改善糯米橋周圍環境。圖／嘉義市政府提供

成功 永續 糯米橋

延伸閱讀

嘉市重慶二街連結南京路 改善當地交通排水 預計下月完工

取締非法旅宿罰鍰加倍上路 嘉市輔導管理雙管齊下列管非法旅宿型態曝

影／搶救嘉義僅存木造興中戲院 嘉市文資會決議列冊追蹤

防八掌溪溢堤洪災 嘉市請中央擴大疏濬

相關新聞

百年糯米橋寫入教育課程 嘉市宣信國小築夢計畫獲永續教育獎

嘉義市百年糯米橋原本埋於荒煙漫草中，宣信國小學童以簡報、陳情書等方式，成功引起市府重視，注入師生交趾陶創作，成為一個具有...

兩年保證轉名校？高二妹妹想赴美 過來人搖頭：英文不好直接沒救

赴美念書真的這麼輕鬆？一名女網友透露，目前念高二的妹妹突然想去美國念書，然而光是英文一科就一直在補考，成績很差，加上看到近年新聞感覺美國不太安定，讓她擔心妹妹是一時太衝動。原PO因為不太了解留學制度，只好詢問廣大網友意見，「想問一下，有人現在還會選擇去美國念大學嗎？」

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

彰化5所完全中學提供高額獎學金 也讓留學遊學不是夢

彰化縣政府為鼓勵優秀學子留在家鄉就讀縣立高中，提供5A++最高十萬升學獎學金，優先免試入學5月27日開始報名，縣府強調，...

台南女中周末補課 園遊會攀樹體驗為癌友募款

台南市高中職以下學校因全中運放了長假，假期結束後再上一天課又放假，也是最快樂的假期，不過，台南女中很特別，因課程規畫的關...

台中市北勢國小人事主任請假1年 他校輪代惹議

台中市北勢國小目前班級數72班達大校規模，人事主任請侍親假一年，學校卻未設置人事助理，教育局也未特派專人代理，反而由沙鹿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。