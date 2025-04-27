彰化5所完全中學提供高額獎學金 也讓留學遊學不是夢
彰化縣政府為鼓勵優秀學子留在家鄉就讀縣立高中，提供5A++最高十萬升學獎學金，優先免試入學5月27日開始報名，縣府強調，除了提供獎學金，還加強國際化教育資源，與美國加州州立大學聖馬可斯分校簽署國際教育合作M0U，更提供雙外師全英線上課程，讓學生更具競爭力。
彰化縣府推動國際教育，希望彰化藝術高中、和美高中、成功高中、二林高中及田中高中等5所縣立完全中學也能成為領頭羊，讓教育接軌國際，縣府從2023年6月即與美國加州州立大學聖馬可斯分校（CSUSM）簽署國際教育合作M0U，並補助5校打造全新國際視訊教室，及配置每校1位駐校外師，支持與CSUSM合作的課程計畫推動，與CSUSM合作開辦每學期共30小時的帶狀式全英語線上課程(IEP)，採雙外師模式，強化學生英語聽說讀寫的能力。
學生在IEP課程期末檢測達4級以上，可免托福或雅思，申請CSUSM條件式入學，成為縣立完中學生國外留學的新管道。目前已經累積55位學生取得課程證書，在學學生6人達條件式入學門檻，其中1 人可直接申請大學學程。
5所完全中學也為學生量身規劃暑假遊學營隊及國際志工服務，可提升學生英語力、國際觀，取得學習證書及國際志工證書雙重加值學習歷程檔案，不論未來選擇國內升學或到國外留學都很有幫助。2024學年度起5所完中學生參加CSUSM遊學營，將享有3萬元遊學費用補助，讓海外遊學不再遙不可及。
5所縣立完全中學辦學成績也很亮麗，田中高中學生繁星率取台大電機、和美高中學生繁星率取台大法律，經由繁星及特殊選才，5所縣立完中年年都有學生上榜台清交成等校。今年優先免試入學5月27日開始報名，免試入學6月20日志願選填。
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