快訊

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

彰化才藝社團展演 中小學生秀街舞、薩克斯風

中央社／ 彰化縣27日電

彰化縣中小學學生才藝社團展演邁入第4年，今年4場的最終場次今天在社頭國中登場，學生帶來舞蹈、樂器演奏、武術等精彩演出，展現才藝學習成果，彰化縣長王惠美也到場欣賞。

今年彰化縣中小學學生才藝社團展演共4場，第4場田中區今天在社頭國中活動中心登場，約20校、400多名學生帶來熱舞、弦笛樂器、民俗舞蹈、十鼓、直笛、空手道、太鼓、吉他、韓風舞蹈、街舞、薩克斯風、武術、烏克麗麗等演出，吸引眾多家長與學生到場欣賞。

王惠美出席為精彩演出喝采並表示，今年才藝社團展演3月29日至4月27日，縣內中小學以「一校至少一社團」方式輪番登場，呈現孩子多元學習成果，演出內容包含十鼓、空手道、武術、管樂、舞蹈等，有如一場藝文嘉年華，為觀眾帶來豐富藝術文化饗宴。

縣府教育處表示，致力推動全人教育，為學生搭建多元學習與展現平台，讓每一名孩子擁有實現夢想舞台；才藝社團展演是學生辛勤練習成果場域，更是培養自信、增進校際交流重要契機，今年也邀社區大學及樂齡學習中心設攤，注入更多文化與教育意義。

小學 才藝

延伸閱讀

彰化賞桐花今晚還有音樂會 拍照打卡可換摸彩券

彰化小六童坐金屬搖椅「卡」斷左腿 家長申請國賠一審勝訴

彰化織襪故鄉最大兒童公園今啟用 媽祖保佑開幕典禮沒下雨

統測第一天缺考率5.51% 全教會指彰化考場監考失誤

相關新聞

兩年保證轉名校？高二妹妹想赴美 過來人搖頭：英文不好直接沒救

赴美念書真的這麼輕鬆？一名女網友透露，目前念高二的妹妹突然想去美國念書，然而光是英文一科就一直在補考，成績很差，加上看到近年新聞感覺美國不太安定，讓她擔心妹妹是一時太衝動。原PO因為不太了解留學制度，只好詢問廣大網友意見，「想問一下，有人現在還會選擇去美國念大學嗎？」

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台南女中周末補課 園遊會攀樹體驗為癌友募款

台南市高中職以下學校因全中運放了長假，假期結束後再上一天課又放假，也是最快樂的假期，不過，台南女中很特別，因課程規畫的關...

台中市北勢國小人事主任請假1年 他校輪代惹議

台中市北勢國小目前班級數72班達大校規模，人事主任請侍親假一年，學校卻未設置人事助理，教育局也未特派專人代理，反而由沙鹿...

雲縣南光國小校長愛下廚 學生：幸福

雲林縣四湖鄉南光國小校長黃瑞璋熱愛廚藝，不時下廚，更把五星飯店好友帶入校園義煮，打造好吃好玩又充滿愛的學習環境，孩子都說...

嘉義市大業實中新生報名額滿 還有外縣市家長慕名而來

嘉義市大業實驗國民中學114學年度新生登記報名4月25、26兩天登場，早上8點未到已有家長提前排隊，在登記區大排長龍。校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。