彰化才藝社團展演 中小學生秀街舞、薩克斯風

彰化縣中小學學生才藝社團展演邁入第4年，今年4場的最終場次今天在社頭國中登場，學生帶來舞蹈、樂器演奏、武術等精彩演出，展現才藝學習成果，彰化縣長王惠美也到場欣賞。

今年彰化縣中小學學生才藝社團展演共4場，第4場田中區今天在社頭國中活動中心登場，約20校、400多名學生帶來熱舞、弦笛樂器、民俗舞蹈、十鼓、直笛、空手道、太鼓、吉他、韓風舞蹈、街舞、薩克斯風、武術、烏克麗麗等演出，吸引眾多家長與學生到場欣賞。

王惠美出席為精彩演出喝采並表示，今年才藝社團展演3月29日至4月27日，縣內中小學以「一校至少一社團」方式輪番登場，呈現孩子多元學習成果，演出內容包含十鼓、空手道、武術、管樂、舞蹈等，有如一場藝文嘉年華，為觀眾帶來豐富藝術文化饗宴。

縣府教育處表示，致力推動全人教育，為學生搭建多元學習與展現平台，讓每一名孩子擁有實現夢想舞台；才藝社團展演是學生辛勤練習成果場域，更是培養自信、增進校際交流重要契機，今年也邀社區大學及樂齡學習中心設攤，注入更多文化與教育意義。