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兩年保證轉名校？高二妹妹想赴美 過來人搖頭：英文不好直接沒救

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示高中妹妹突想赴美念大學。 示意圖／ingimage
一名女網友表示高中妹妹突想赴美念大學。 示意圖／ingimage

赴美念書真的這麼輕鬆？一名女網友在Dcard透露，目前念高二的妹妹突然想去美國念書，然而光是英文一科就一直在補考，成績很差，加上看到近年新聞感覺美國不太安定，讓她擔心妹妹是一時太衝動。原PO因為不太了解留學制度，只好詢問廣大網友意見，「想問一下，有人現在還會選擇去美國念大學嗎？」

原PO表示，高二的妹妹突然說畢業後要去美國念社區大學，不僅不用考學測、不用高中畢業證書，兩年後還保證可以轉到名校，讓她忍不住酸道，「也不看看現在英文每學期都要補考」。妹妹表示已經查好資料，不用擔心遭拒絕，申請流程也簡單，還強調都會有人幫忙不用擔心，原PO雖然不反對妹妹有夢想，但想到近年美國局勢混亂，槍擊、遊行、亞裔被攻擊等等，總感覺不放心。

部分網友看了搖頭，「社區不是說轉就轉，成績也是要有一定的程度」、「英文不好直接沒救，而且美國生活成本很高」、「還得要想辦法自己找資源，鑽研自己想做的事情，可以說自制力和腦袋缺一不可」、「社區大學轉到好學校的機率，確實比直接申請還要容易，但也很看個人實力」、「社區大學基本上轉不到名校，不要做夢了」。

也有人鼓勵條件允許下，應該支持妹妹追夢，「說真的在台灣社會中有混過洋墨水，薪水也都水漲船高」、「很多人瞎忙到三十幾歲還不知道自己想幹嘛，比起這樣的狀況，妳妹已經很好」、「妳不用跟她講太多，自己去闖看看才會知道這世界的大小」、「不妨築夢踏實，嘗試著去做，這過程中會有很多的辛苦，是常人難以體會的」、「讓她自己打工賺錢、自己過去，也是一種不錯的經驗」、「如果進去後gpa（Grade Point Average，成績平均積點）都很高，確實可以轉進世界前百大喔」。

升學 美國

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