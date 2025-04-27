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台南女中周末補課 園遊會攀樹體驗為癌友募款

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中學生會利用園遊會推出衣服、小物，排球抱枕很受歡迎。記者鄭惠仁／攝影小
台南女中學生會利用園遊會推出衣服、小物，排球抱枕很受歡迎。記者鄭惠仁／攝影小

台南市高中職以下學校因全中運放了長假，假期結束後再上一天課又放假，也是最快樂的假期，不過，台南女中很特別，因課程規畫的關係，26日周六也上課，學校並利用下午舉辦2年1次的園遊會，吸引校內外數千學生、家長來參加，其中位癌友募款的活動很受歡迎，讓人感動。

台南市高中職以下學校為配合4月19日至24日的全中運，今年寒假都提早開學，然後在運動會期間放假，加上周日及周六，等於放6天假，許多人也都周五請假，等於放了9天假，也出現出國旅遊潮。即使沒請假，周五上課後，隔天就是周六，又要放假，學生都樂歪了，而此長假時間也被認為是出國優惠的時候，也最划算。

但台南女中較特別，因課程的安排，周六要補上課，學校也巧妙安排，上午上課，下午辦園遊會，共有數十攤位，從小物、玩、吃喝、社團歌唱、演奏、熱舞到「角色扮演」」COSPLAY都有。其中最受注目的是，學生組織透過攀樹體驗、賣冬瓜茶、珍珠豆花為癌症病友募款，盈餘所得捐給HOPE癌症希望基金會，吸引大人小孩花80元攀樹體驗做公益。

學生會也順勢推出各式衣服和小物，其中排球抱枕很受歡迎。學生說，排球是南女中最熱門也最受歡迎的運動，因此推出排球抱枕，圓圓軟軟地抱在懷裡、放在枕邊很舒服也很療癒，希望多賣些，有更多經費可以多辦活動。

校長洪慶在表示，昨天下午的園遊會很精彩，學生熱情表演，也有校際社團聯合表演，學生為癌症病友募款的活動更是「甘心」，感謝家長、學生的參與，讓歡樂中瀰漫愛與溫馨。

台南女中學生組織用攀樹體驗為癌友募款，吸引大人小孩參與。記者鄭惠仁／攝影
台南女中學生組織用攀樹體驗為癌友募款，吸引大人小孩參與。記者鄭惠仁／攝影
台南女中26日周末補課，下午是園遊會，學生社團熱情表演。記者鄭惠仁／攝影
台南女中26日周末補課，下午是園遊會，學生社團熱情表演。記者鄭惠仁／攝影
台南女中學生組織用攀樹體驗為癌友募款，吸引大人小孩參與。記者鄭惠仁／攝影
台南女中學生組織用攀樹體驗為癌友募款，吸引大人小孩參與。記者鄭惠仁／攝影

出國旅遊 台南 排球

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