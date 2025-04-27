台中市北勢國小人事主任請假1年 他校輪代惹議

台中市北勢國小目前班級數72班達大校規模，人事主任請侍親假一年，學校卻未設置人事助理，教育局也未特派專人代理，反而由沙鹿區各校人事主任輪流代理，教師會質疑除增加代理者的業務量，更影響校務運行，要求導正此一壓榨教職員工的亂象。

台中市教育局說，台中市所屬各校人事人員配置，是依行政院規定的設置標準表辧理，各校人事助理請假，須依職務代理規範辦理；如為職務出缺，教局人事室會盡速啟動遴補機制及作業期程，以縮短人力空缺期程。

北勢國小表示，學校兩個學年度退休人數達18人，因此退休教師、代理教師甄選、以及教師考核等人事業務相當龐雜，現任人事主任請侍親假一年，但教育局卻未派專人代理，目前由沙鹿區各校人事主任輪流代理，不僅增加代理者的業務量，已影響教職員工的權益。

台中市教育產業工會接獲教師會反映，認為部分大校未設人事助理，所有業務均落於人事主任身上，人事主任一請假，業務即停擺；若請長假，由其他學校人事主任兼辦，業務量增為兩倍、兩邊奔波，並自負路程油資及風險，兼辦津貼每月僅3千元，無疑是壓榨勞力，應支持公務員組工會爭權益。

市議員陳廷秀表示，中央對人事、主計系統採一條鞭，除非中央修法，否則很難更改現有員額標準、目前大校有設人事主任、助理員，小校則採人事管理員、有員額及津貼的限制，將會要求市府盡快補足員額。

市議員王立任說，人事主任兼辦其他學校業務，工作量增加，建議教局建立人事主任公平輪替代理制度，以兩到三個月為限，同時也會在議會爭取更多兼辦津貼。