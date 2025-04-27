聽新聞
0:00 / 0:00

台中市北勢國小人事主任請假1年 他校輪代惹議

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

台中市北勢國小目前班級數72班達大校規模，人事主任請侍親假一年，學校卻未設置人事助理，教育局也未特派專人代理，反而由沙鹿區各校人事主任輪流代理，教師會質疑除增加代理者的業務量，更影響校務運行，要求導正此一壓榨教職員工的亂象。

台中市教育局說，台中市所屬各校人事人員配置，是依行政院規定的設置標準表辧理，各校人事助理請假，須依職務代理規範辦理；如為職務出缺，教局人事室會盡速啟動遴補機制及作業期程，以縮短人力空缺期程。

北勢國小表示，學校兩個學年度退休人數達18人，因此退休教師、代理教師甄選、以及教師考核等人事業務相當龐雜，現任人事主任請侍親假一年，但教育局卻未派專人代理，目前由沙鹿區各校人事主任輪流代理，不僅增加代理者的業務量，已影響教職員工的權益。

台中市教育產業工會接獲教師會反映，認為部分大校未設人事助理，所有業務均落於人事主任身上，人事主任一請假，業務即停擺；若請長假，由其他學校人事主任兼辦，業務量增為兩倍、兩邊奔波，並自負路程油資及風險，兼辦津貼每月僅3千元，無疑是壓榨勞力，應支持公務員組工會爭權益。

市議員陳廷秀表示，中央對人事、主計系統採一條鞭，除非中央修法，否則很難更改現有員額標準、目前大校有設人事主任、助理員，小校則採人事管理員、有員額及津貼的限制，將會要求市府盡快補足員額。

市議員王立任說，人事主任兼辦其他學校業務，工作量增加，建議教局建立人事主任公平輪替代理制度，以兩到三個月為限，同時也會在議會爭取更多兼辦津貼。

主任 代理教師 台中市

延伸閱讀

台中北勢國小人事主任請假1年 業務由他校兼辦傳雜音

爭國稅局人事 馬斯克、貝森特白宮上演「頂胸口摔角秀」

「太好了！」總統府公告修正警察人事條例 退警喜憂皆現

申請學生團保理賠被拒 新北幼兒園竟未投保氣炸家長

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台中市北勢國小人事主任請假1年 他校輪代惹議

台中市北勢國小目前班級數72班達大校規模，人事主任請侍親假一年，學校卻未設置人事助理，教育局也未特派專人代理，反而由沙鹿...

雲縣南光國小校長愛下廚 學生：幸福

雲林縣四湖鄉南光國小校長黃瑞璋熱愛廚藝，不時下廚，更把五星飯店好友帶入校園義煮，打造好吃好玩又充滿愛的學習環境，孩子都說...

嘉義市大業實中新生報名額滿 還有外縣市家長慕名而來

嘉義市大業實驗國民中學114學年度新生登記報名4月25、26兩天登場，早上8點未到已有家長提前排隊，在登記區大排長龍。校...

疫情前約好...澳洲百年名校兌現承諾 今年來訪北市中崙高中

台北市中崙高中拓展國際連結不遺餘力，與澳洲伯斯百年名校「澳洲基督教教堂文法學校」疫情前約好實體互訪，今年4月澳洲學校遠渡...

南投教師甄選開市區學校缺 國中11年再開一般教師缺額

南投縣教師甄選，以往偏鄉缺額多，教師流動率高，今年國小教師開出84個缺額，約有30多個名額在南投、草屯等市區學校，國中教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。