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雲縣南光國小校長愛下廚 學生：幸福

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣南光國小校長黃瑞璋（左二）帶領老師下廚，為學生料理龍蝦大餐。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣南光國小校長黃瑞璋（左二）帶領老師下廚，為學生料理龍蝦大餐。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣四湖鄉南光國小校長黃瑞璋熱愛廚藝，不時下廚，更把五星飯店好友帶入校園義煮，打造好吃好玩又充滿愛的學習環境，孩子都說「讀南光真幸福」。

「大龍蝦上桌！」南光國小兒童節加菜，一連吃了兩頓龍蝦大餐，黃瑞璋帶隊下廚，早餐龍蝦三明治由學生DIY並導入英文教學，Sandwich（三明治）、Toast（吐司）、Lobster（龍蝦）、Vegetable（蔬菜）。學生學了廚藝還認識食材的英文。

黃瑞璋自稱「璋仔師」，更經常請來在高雄翰品酒店擔任主廚的好友「阿華師」江進華當駐校大廚，烹煮各種美食，還常捐款助學做愛心。孩子說「華叔叔」做的玉米濃湯特別好吃，只要知道他要來全校無人會請假。

黃瑞璋說，江進華是嘉義中埔鄉人，從小家境清苦，一步步努力完成當主廚的夢想，尤其還教孩子養成勤儉吃食不浪費，所以其美食不僅暖了孩子心，也是最佳的生活教育典範。

「書中自有黃金屋！」黃瑞璋說，學校除知識教育，更應培養孩子的生活能力，打造快樂的學習環境，讓孩子喜歡來上學很重要，南光國小學生雖不到60人，卻像個大家庭，孩子來學校學會了生活與合群，自然會感到幸福。

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