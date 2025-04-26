三清紀錄片明桃園首映 蘇俊賓：發揚台灣信仰文化之美

桃園市副市長蘇俊賓今日出席於蘆竹旗南宮舉行的「三清」紀錄片星光首映祈福，並表示他先前曾參加三清紀錄片開鏡儀式，如今電影順利拍攝完畢，特別前來恭祝明天首映活動順利，並期許這部影片不只感動台灣，也能讓世界看見華人宗教信仰文化之美。

蘇俊賓提到，三清導演陳毅的宗教文化與紀錄片拍攝，啟蒙地都是在桃園，他與劇組團隊由桃園出發至全台各地發掘精采故事，不僅完整串聯台灣從北到南的宗教故事與信仰情感，也充分展現人與人、神與人之間深厚的文化連結。市府也將民政局對宗教的輔導管理，與文化局對於宗教歷史資產及發揚民俗加以整合，一同傳承精采的台灣宗教民俗文化。

三清明晚在大江星橋國際影城首映，今天的祈福活動恭迎超過全國25間宮廟神尊駐駕賜福，蘇俊賓及市議員錢龍、張桂綿與導演陳毅等劇組團隊團拜三獻法會，最後也發送壓轎金與民眾結緣，希望眾神尊賜福讓這場桃園首映活動圓滿順利，之後也會陸續在各地舉辦特映會，讓更多人藉由這部電影了解台灣宗教之美。