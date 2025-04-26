嘉義市大業實中新生報名額滿 還有外縣市家長慕名而來
嘉義市大業實驗國民中學114學年度新生登記報名4月25、26兩天登場，早上8點未到已有家長提前排隊，在登記區大排長龍。校方表示，開始報名第1小時就額滿，首日破百名學生報名入學，還有許多北台灣家長慕名而來，學生超額將以抽籤決定。
校方指出，2023年轉型後連年新生爆滿，目前每年僅收80位新生，發展AI實驗課程、數學藝術跨域、海洋探索、國際教育、在地實踐與美學課程，並與高教攜手研發課程，以「自主樂學、健康活力、思辨行動、共融有禮、世界公民」為主軸，培育創新與跨域能力人才。
校方表示，今年新生登記中，有來自基隆市八堵、南投縣普台、雲林縣等地學生跨縣市到校登記，家長帶孩子參加課程體驗後，孩子們對課程愛不釋手、不想回家，校方安排在校學生擔任課程助手，家長看到學生的主動、積極與實作力，決定到大業登記。
校方表示，5月5日將會公告錄取名單，5月9、10日辦理新生報到，在教育孩子這條路上，親師有共同教育理念，是合作的關鍵，感謝家長們對大業實驗教育的高度信任，將持續以實驗教育精神，打造啟發潛能、探索未來的學習環境。
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