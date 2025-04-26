疫情前約好...澳洲百年名校兌現承諾 今年來訪北市中崙高中
台北市中崙高中拓展國際連結不遺餘力，與澳洲伯斯百年名校「澳洲基督教教堂文法學校」疫情前約好實體互訪，今年4月澳洲學校遠渡重洋來訪。中崙校方直言，這是一場跨越南北半球的友誼對話，目前已規畫年底前回訪澳洲，期待深化兩校間情誼。
中崙高中不只與日本千葉縣立松戶國際高等學校、韓國月村中學、盧森堡沃邦法國學校、印尼穆罕默迪亞高中締結姊妹校，也和多校保持常態性友好交流，近期接待日本岩手縣立盛岡第三高等學校、美國密涅瓦大學、澳洲基督教教堂文法學校（Christ Church Grammar School）等。
校長吳銘祥指出，中崙高中2023年起即與澳洲該校進行校際合作線上教學，交流期間更達成共識，疫情解封後積極推動實體互訪，因而促成4月11日共3名澳洲老師、24位16歲至18歲學生來訪。為期一日的校際交流活動，雙方介紹各自學校與文化分享，澳洲學生也實際進入各班，與台灣學生一同參與多元選修課程。
不同於制式參訪，校方安排澳洲學生「跑班」，體驗科學實驗、創意藝術、文學賞析、語言文化、數學推理及健康等課題。學生邱暄涵分享，一起跑班、上課、實作，雙方互動是很真實；黃得誠原憂語言不通，實際發現澳洲學伴很健談，大家用英文、肢體語言也能溝通得很好。
校方說，在創意徽章設計活動中，台澳學生拿起畫筆或滑鼠，將各自的文化意象繪製成徽章，成為破冰、認識彼此的最佳媒介；學生分享，有人畫澳洲袋鼠，也有人畫台灣珍奶，簡直是微型的文化博覽會。
吳銘祥表示，與澳洲該校現為友好交流學校，尚未正式締結為姊妹校，在此次對方來訪後，中崙已規畫今年底前回訪。當今教育核心不再侷限於知識的傳授，也須具備跨文化理解與世界連結的能力，中崙將持續深化國際教育連結，要讓學生「從台北看世界，從世界看台灣。」
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