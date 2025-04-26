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南投教師甄選開市區學校缺 國中11年再開一般教師缺額

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣教師甄試增加市區學校名額，鼓勵老師能留下，陪於南投子弟。圖∕南投縣政府提供
南投縣教師甄試增加市區學校名額，鼓勵老師能留下，陪於南投子弟。圖∕南投縣政府提供

南投縣教師甄選，以往偏鄉缺額多，教師流動率高，今年國小教師開出84個缺額，約有30多個名額在南投、草屯等市區學校，國中教師也相隔11年再開出一般科目教師甄選，且鼓勵優秀代理教師留在家鄉服務，一起培育南投子弟。

南投縣教育處表示，今年教師甄選，國小教師開出84名缺額、幼兒園14名缺額，國中開出5類科25名缺額，線上報名自4月16日至4月30日止，初試日期6月8日，複試日期為6月21日，具甄選資格的教師都可報考。

教師數量不足、教師難聘、教師流動率高，是偏鄉教育三大難題，影響到孩子的課業學習，老師流動率高，也讓偏鄉學生對老師產生不信任感。南投縣教育處為了補足教師人力，雖然放寬教師甄選資格，但教師就任滿三年後，仍設法調往市區學校，缺額問題年年存在，甚至有部分學校開學仍找不到教師。

南投縣教育處長王淑玲說，今年教師甄試為了能穩定增聘正式教師，補足學校教學人力需求，不只有市區學校如草屯鎮、南投市、埔里鎮開缺，名額超過30名，為讓優秀代理教師能留在家鄉服務，教師甄選也納入代理服務年資加分制度，希望透過獎勵機制，鼓勵更多優秀教師選擇留任南投服務。

國小教師總計普通班開出48名、英語12名、資訊專長教師3名、專任輔導教師3名、身心障礙類特教班教師15名缺額；幼兒園教師普通班5名、身心障礙類特教班8名；另國小普通班原住民籍教師3名、幼兒園原住民籍教師1名。

南投縣國中相隔11年來，首次辦理國中一般科目教師甄選，開出5類科25名缺額，包含數學7名、理化5名、資訊科技3名及專任輔導教師3名等，特殊教育也開出2名資賦優異及5名身心障礙類教師缺額，強化學生學習品質及教學穩定性。教師甄選網址https://ntc114-ts-e.twrecruit.com.tw/news/news.php。

南投縣教師甄試增加市區學校名額，鼓勵老師能留下，陪於南投子弟。圖∕南投縣政府提供
南投縣教師甄試增加市區學校名額，鼓勵老師能留下，陪於南投子弟。圖∕南投縣政府提供

代理教師 偏鄉教育 南投縣

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