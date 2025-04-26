教育部推課中學習扶助 抽離上課激發學習潛能
中小學的補救教學往往在課後時段，導致落後的學生需要花更多時間和心力。教育部近年推動「課中學習扶助」，在正課時間將部分學生抽離上課，方便教師運用多元教學策略，提高學習動機。
教育部今天發布新聞稿介紹「課中學習扶助」的學校案例，113學年度共計有34所國中小學參與，受輔學生人數達1378人。
台北市大理高中國中部的課中學習扶助班，將教材簡化、減量，聚焦學生的核心能力，例如修正學習扶助教材進入段考題及課程的比例，並加強學生英語口說及聽力，提升學習成效。
彰化縣大城國中透過分組學習、情境教學等方式，提升學生理解力與學習興趣。教師在規劃課程進度時，也保留一定的彈性，針對學生學習狀況隨時調整。
雲林縣石榴國中參與學習扶助計畫後，學生學力顯著提升，成長測驗進步率達83%。教師依測驗數據，選用科技化平台、彈性分組與小老師制度，強化共學能力，即時找出學習盲點。
教育部表示，將持續推動課中學習扶助，期望學校透過增置代理教師，安排適切的學習扶助課程，讓學生從學習中看見自己的進步，不放棄學習，提升學習成就及信心。
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