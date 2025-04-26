快訊

參加考生祈福…彰化15歲國中女生竟被色狼民代摸臀「同學都看見」

「關稅是誰負責？」廣達林百里巧喻：烤箱漲價了 餐點應該不會漲價

后里馬場自行車業者搶客大亂鬥！ 8人受傷送醫

教育部推課中學習扶助 抽離上課激發學習潛能

中央社／ 台北26日電

中小學的補救教學往往在課後時段，導致落後的學生需要花更多時間和心力。教育部近年推動「課中學習扶助」，在正課時間將部分學生抽離上課，方便教師運用多元教學策略，提高學習動機。

教育部今天發布新聞稿介紹「課中學習扶助」的學校案例，113學年度共計有34所國中小學參與，受輔學生人數達1378人。

台北市大理高中國中部的課中學習扶助班，將教材簡化、減量，聚焦學生的核心能力，例如修正學習扶助教材進入段考題及課程的比例，並加強學生英語口說及聽力，提升學習成效。

彰化縣大城國中透過分組學習、情境教學等方式，提升學生理解力與學習興趣。教師在規劃課程進度時，也保留一定的彈性，針對學生學習狀況隨時調整。

雲林縣石榴國中參與學習扶助計畫後，學生學力顯著提升，成長測驗進步率達83%。教師依測驗數據，選用科技化平台、彈性分組與小老師制度，強化共學能力，即時找出學習盲點。

教育部表示，將持續推動課中學習扶助，期望學校透過增置代理教師，安排適切的學習扶助課程，讓學生從學習中看見自己的進步，不放棄學習，提升學習成就及信心。

代理教師 升學 教育部

延伸閱讀

春季聯賽／合庫續居分組第1 台壽霸龍陽耀勳開轟

棒球故鄉紅葉國小球場 陳瑩、伍麗華爭取經費修繕

教育部前官員疑涉職場霸凌 監委申請調查

高中免試入學變更就學區 即日起開放至5月2日申請

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

新北雙溪高中學子服務長者 新基里共餐青銀共榮

雙溪區新基里今（25）日在南天宮舉行四月份的銀髮共餐，共餐現場好熱鬧，不少長者一早就來卡位，飯前除了有宣導活動，今天還有雙溪高中的學子一起來進行社區服務，除了端菜也跟長者互動良多，青銀共榮好溫馨。

新北淡水新興國小田徑交流賽開跑 學生不畏風雨拚勁十足

今(25)日上午在新北市淡水區新興國小，由竹圍國小舉辦淡水分區國小五年級田徑交流賽，雖然今天上午受到鋒面影響，有間歇雨勢，不過小朋友們已經準備許久，一聽到嗚槍聲，跑道上的選手立即向前衝刺，主辦單位竹圍國小校長蔣承志表示，除了看到孩子的拼勁熱情不被雨水澆熄，也提醒現場師生要注意安全。

新北班班喝鮮奶？市長侯友宜：財劃法下來後是重要選項

中央推動班班喝鮮奶最後卻喊卡，新北市議員江怡臻今天在議會質詢指出新北應也有能力推動，但關鍵在於4.2億財源在哪？侯友宜說...

台中太平4小學活動中心動工 光隆國小創校95年終有禮堂用

台中市太平區中華、東平、長億暨光隆國小等四校今舉辦活動中心興建工程聯合動土典禮，市長盧秀燕及教育局長蔣偉民與地方民意代表...

全中運／屏東代表隊獲27金22銀32銅 創隊史最佳成績

114年全國中等學校運動會昨24日在台南市圓滿落幕，屏東縣代表隊創下隊史最佳紀錄榮獲金牌27面、銀牌22面、銅牌32面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。