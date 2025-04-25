新北淡水新興國小田徑交流賽開跑 學生不畏風雨拚勁十足

今(25)日上午在新北市淡水區新興國小，由竹圍國小舉辦淡水分區國小五年級田徑交流賽，雖然今天上午受到鋒面影響，有間歇雨勢，不過小朋友們已經準備許久，一聽到嗚槍聲，跑道上的選手立即向前衝刺，主辦單位竹圍國小校長蔣承志表示，除了看到孩子的拼勁熱情不被雨水澆熄，也提醒現場師生要注意安全。

這場比賽是一年一度的區域體育大賽，透過各校學生的田徑比賽，達到自我超越互相交流的目的，包括了淡水、三芝以及石門的國小參與，總共有20所小學派出學校的田徑好手來參賽，讓學生盡全力的在場上展現拚勁，而現場新北市議員陳偉杰，以及民代服務處主任也一大早就來到學校，為孩子們加油打氣。

市議員陳偉杰表示，藉由一年一度的區域跨校聯合比賽，可以讓學生互相切磋，以及提升體育實力，雖然今天氣候不是非常理想，除了為孩子體育加油打氣之外，也提醒大家要注意安全。此外這次比賽除了大隊接力還有田徑項目，期待學生跑出好的成績，往更高的比賽邁進。