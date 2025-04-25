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新北雙溪高中學子服務長者 新基里共餐青銀共榮

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中的學生來共同參與銀髮共餐活動，長者也很開心有年輕人的陪伴。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中的學生來共同參與銀髮共餐活動，長者也很開心有年輕人的陪伴。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區新基里今（25）日在南天宮舉行四月份的銀髮共餐，共餐現場好熱鬧，不少長者一早就來卡位，飯前除了有宣導活動，今天還有雙溪高中的學子一起來進行社區服務，除了端菜也跟長者互動良多，青銀共榮好溫馨。

雙溪區區長劉盈良說，新基里銀髮共餐人數相當踴躍，尤其志工們更是活力滿滿的為長者的飲食張羅把關，並有政令宣導讓長者可以第一時間了解縮短資訊落差。

新基里里長蘇虹如說，新基大飯店這次依然有各界持續贊助經費和物資，讓共餐資源不間斷，今天更有雙溪高中學子來到社區為長者服務，許多長者就像看到自己的孫子格外親切，也讓長者特別開心有年輕人的陪伴。

雙溪區 雙溪高中 飯店

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