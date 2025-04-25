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新北班班喝鮮奶？市長侯友宜：財劃法下來後是重要選項

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，財劃法經費下來，班班喝鮮奶是選項。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，財劃法經費下來，班班喝鮮奶是選項。記者葉德正／攝影

中央推動班班喝鮮奶最後卻喊卡，新北市議員江怡臻今天在議會質詢指出新北應也有能力推動，但關鍵在於4.2億財源在哪？侯友宜說，財劃法現在釋憲，完全沒有下文，新北374億元財源會不會被東扣西扣不知道，班班喝鮮奶新北已經做好準備，錢下來後，「是很重要選項」。

江怡臻說，中央的班班喝鮮奶政策夭折鬧了笑話，先從鮮奶改喝保久乳，又因為沒有冷藏運送設備喊卡，基北北桃共同生活圈，台北市可以生生喝鮮奶，新北也有能力推動，新北超商合作模式都已經準備好，有問題是財源，到底財劃法的錢什麼時候給各縣市？

侯友宜說，財劃法現在在釋憲，完全沒有下文，財劃法下來，班班有鮮乳絕對是選項，目前說是有374億元，但會不會扣補助款，要等到錢下來才能確定。

江怡臻說，目前經費估算要4.2億元，侯友宜說，4.2億負擔真的很重，希望財劃法下來，讓孩子身體健康更周全。

江怡臻也質疑，淡水三協成餅因為過期食品被罰，難道民進黨團挺過期食品？侯友宜說，把關食安沒有時間點，該怎麼做，就怎麼做。

財劃法 鮮奶

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